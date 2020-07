Florentine Wendt

Gräningen Im Sommer hoch zu Ross - trotz Corona? Viele Reiterhöfe bieten spezielle Ferienprogramme: mehrere Tage lang Unterricht, Spiel und Spaß rund ums Pferd. Wie auf dem Nennhof in Gräningen.

Auch dieses Jahr können wieder Schüler abwechslungsreiche Tage dort verbringen. Allerdings ist die gleichzeitige Teilnehmerzahl wegen Corona auf sechs begrenzt. Es gelten die bekannten Hygiene- und Kontaktbeschränkungen. Immerhin, möchte man da sagen. Denn bis vor einigen Wochen waren die Angebote auf Reiterhöfen wie dem in Gräningen stark eingeschränkt. Reitunterricht konnte nicht stattfinden, man musste Handschuhe anziehen, sich in Listen eintragen und durfte höchstens zwei Stunden lang bleiben. "Trotzdem wollten alle Pferde bewegt und beschmust werden", erzählt Lea Schrutek, Tochter der Reitlehrerin und Chefin des Nennhofs. So musste trotz fehlenden Unterrichts auf ausreichende Bewegung der Schulpferde geachtet werden.

Reitunterricht ist inzwischen auch wieder möglich. Lediglich die Turniersaison 2020 ist ins Wasser gefallen. Zwar finden einige Veranstaltungen statt, jedoch unter sehr strengen Auflagen. "Kommen, Reiten, Packen, nach Hause fahren. So macht Turnierreiten auch keinen Spaß", so Lea. Die Elfjährige ist bereits im A-Springen und der A-Dressur erfolgreich gewesen. Wie viele andere hofft auch sie auf eine normale nächste Saison.

Allgemein ist Reiten weit mehr als Sport. Man lernt mit Tieren umzugehen, ist selbst viel an der frischen Luft. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich. Reiterferien auf dem Nennhof etwa sind klar strukturiert: Bevor es vormittags aufs Pferd geht, wird zunächst der Stall ausgemistet. Danach gibt es Reitunterricht, für jeden Teilnehmer individuell. Da wird über Stangen getrabt oder gesprungen, mal wird voltigiert oder wie auf Ostwind freihändig über den Platz galoppiert. Auf das Mittagessen folgt das Nachmittagsprogramm. An sehr heißen Tagen kann man sich einfach im hofeigenen Pool erfrischen. Mehr Infos zu den Angeboten gibt es auf der Website www.nennhof.de.