Martin Terstegge\BRAWO

Wusterwitz In Wusterwitz trafen die Fußballer des FC Stahl Brandenburg am Mittwochabend auf den Kreisoberligisten SV Ziesar 31. Trainer Maik Aumann legte Wert darauf, das neue Spielsystem weiter zu festigen. Das hieß die Elf begann mit einer Dreier-Kette, sollte früh Anlaufen, um intensiv gegen den Ball zu arbeiten.

In der Anfangsphase setzten die Gäste dies gut um, daraus resultierte auch die frühe Führung in der 8. Minute. Im Mittelfeld wurde der Ball durch Adrian Jaskola erobert, der schickte Torjäger Lukas Hehne, der die Vorlage sicher verwandelte.

Das 1:0 gab den Brandenburgern aber nicht die erhoffte Sicherheit. In der Folge gingen viele Zweikämpfe verloren, die Fehlpässe häuften sich und auch die Konzentration ließen die Kicker in einigen Szenen missen. In der 20. Minute schaute die Abwehr nur auf den Ball, so konnte ein Zieseraner sich davon schleichen und den Ausgleich erzielen.

Die Stahl-Fußballer offenbarten ihre Probleme mit dem Gegner, der sich als zweikampfstark erwies und dem Landesligisten alles abverlangte. Dennoch gab es vor der Pause nur noch Möglichkeiten für die Brandenburger. Eine davon nutzte erneut Hehne, der nach einer halben Stunde die Rechtsflanke von Leon Sitz direkt abnahm.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Das Stahl-Trainerteam wechselte im Verlauf des zweiten Durchschnitts kräftig durch, acht neue Spieler kamen, worunter der Spielfluss litt. Vor allem in der Offensive gelang dem Favoriten nicht mehr viel. Dafür rückte die Defensive immer mehr in den Fokus. "In der zweiten Hälfte war Ziesar dem Ausgleich näher, wie wir dem dritten Tor", verriet Trainer Aumann.

Nachdem Schlussmann Adrian Sommerfeld zweimal reaktionsstark den Ausgleich verhinderte, war er in der 87. Minute machtlos, als die Fehlerkette im Stahl-Team zu groß wurde. Doch auch wenn spielerisch nicht alles gelang an diesem Abend, Charakterstärke legten die Brandenburger an den Tag. Sie wollten die Partie gewinnen und taten es auch. Alexander Tarnow machte in der 90. Minute den 3:2-Endstand perfekt.

"Eigentlich bin ich ganz froh, dass wir nur knapp gewonnen haben. Wäre das hier 5:0 oder 6:0 ausgegangen, hätten die Spieler gedacht, es läuft schon alles. So wurden unsere Grenzen aufgezeigt. Da ist noch viel Luft nach oben", so Maik Aumann. Aber allzu sehr kritisieren wollte er seine Spieler nicht. Hinter ihnen lag ein hartes Trainingsprogramm in den vergangenen vier Tagen, unter anderem am Montag, der bei Fußballern, "berühmt-berüchtigte" Pyramidenlauf.

An diesem Sonnabend (18. Juli) geht die Reise nach Stendal, wo die Stahl-Elf auf den SV Medizin Uchtspringe trifft.