Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburg wird sich mit einer hohen dreistelligen Millionensumme am Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes beteiligen müssen. Darüber informierte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Donnerstag im Haushaltsausschuss des Landtages.

Allein durch die Senkung der Mehrwertsteuer bis Ende des Jahres sinken die Einnahmen des Landes um 167 Millionen Euro. Diese Summe, sowie den Anteil der Kommunen an der Mehrwertsteuer werde der Bund übernehmen, so Lange. 64 Millionen Euro spart das Land, da der Bund einen höheren Anteil an der Kosten für die Zusatzversorgungssysteme der DDR übernimmt. Diese Gelder sollen nach Vorstellungen des Bundes den Kommunen für zusätzliche Investitionen zur Verfügung gestellt werden.

Dem stehen zusätzlich Ausgaben des Landes für die Beteiligung am Zukunftspaket des Bundes gegenüber, die sich laut Lange noch nicht beziffern lassen. Unter anderem geht es dabei um höhere Ausgaben für Forschung und Klimamaßnahmen, die Wasserstoffstrategie, die Stärkung des Gesundheitswesens und die Bevorratung von Schutzausrüstungen.