René Wernitz

Rathenow (MOZ) Nach den ersten sechs Wochen des Brandenburger Lesesommers, an dem sich die Rathenower Stadtbibliothek beteiligt, freuen sich die hiesigen Organisatoren über hohe Beteiligung an der Ferienleseaktion. Pünktlich zur Halbzeit habe sich bereits die 160. Teilnehmerin für den Lesesommer angemeldet, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Kinder und Jugendliche ab der vierten Klasse können in der Bibliothek aus rund 370 neuen Büchern ihre Favoriten auswählen und in ihren Leselogbüchern bewerten. Zum Finale der Aktion sind alle Teilnehmer zur Abschlussparty mit einer Tombola und weiteren Überraschungen eingeladen. Wer gerne mitmachen möchte, kann sich noch bis 31. August kostenlos in der Bibliothek, Schleusenplatz 4, anmelden. Telefonisch ist die Einrichtung unter 03385/512683 zu erreichen.