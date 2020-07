Odin Tietsche

Velten (MOZ) Der Streit zwischen einer Frau aus Hamburg und ihrem Beifahrer ist in der Nacht zu Donnerstag in der Hafenstraße in Velten eskaliert.

Wie Julian Kindt von der Polizeidirektion Nord am Donnerstagmorgen auf telefonische Nachfrage bestätigte, waren die 25-jährige Hamburgerin und ihr 32-jähriger Beifahrer mit dem Auto unterwegs. Dabei soll es gegen 23.40 Uhr zu einem lautstarken Streit gekommen sein. "Die Frau hielt daraufhin den Wagen an und bat den Mann, auszusteigen", so Kindt. Nachdem der 32-Jährige das Fahrzeug in der Hafenstraße verlassen hatte, fuhr die Frau davon.

Anschließend telefonierten die beiden – und die Hamburgerin drehte schließlich um, fuhr zurück und ließ den Mann wieder ins Auto einsteigen. "Dann eskalierte der Streit jedoch", so Kindt weiter. Noch bevor die Frau den Wagen wieder starten konnte, soll der Mann die 32-Jährige zunächst gewürgt und bedroht haben, anschließend zückte er ein Messer und hielt es der Hamburgerin an den Hals. "Die Frau wehrte den Angriff aber ab und biss dem Mann in den Arm", bestätigt Julian Kindt. Anschließend wählte sie die Notrufnummer.

Beide mussten anschließend mit auf das Polizeirevier, dort wurden sie einzeln verhört. "Anschließend verließen beide, getrennt voneinander, die Wache", bestätigt Kindt. Die Frau erlitt bei dem Angriff eine leichte Schnittwunde am Hals, der Mann eine Bisswunde am Arm. Gegen beide wurde eine Anzeige aufgenommen – gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung, gegen die 25-Jährige wegen einfacher Körperverletzung.