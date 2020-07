Simone Weber

Premnitz/Rathenow Seit vier Jahren geht das "Traumschüff" als besonderes "Theater im Fluss" von Havelberg aus auf Sommertour. 2020 wurde bereits in Rahenow fest gemacht. Dann ging es weiter Havel aufwärts nach Brandenburg/Havel. Die nächsten Stationen liegen wieder Havel abwärts.

Wegen Corona sind die "Traumschüff"-Schauspieler in diesem Sommer nur mit einer deutlich abgespeckten Tour unterwegs. Statt Theateraufführungen gibt es Musik. In den Genuss kamen Rathenower Anfang Juli am Alten Hafen. Vom 20. bis 23. Juli liegt das Hausboot "Genossin Rosi" an der Uferpromenade in Premnitz und vom 25. bis 27. Juli in Strodehne.

Mit Gitarre und Akkordeon unterhalten die Musiker bzw. Schauspieler das Publikum, improvisieren und spielen auch Wünsche. Als Online-Projekt produzierte die "Traumschüff"-Crew die Interviewserie "30 Jahre später – und dann?". Es gibt Wortmeldungen zum Jahr 1990 und wie sie sich die Welt heute darstellt. Ein anderes Projekt ist das "Nachbarschaftstheater". Auf Postkarten während der kleinen Tour oder online können die Menschen mit Worten oder kleinen Zeichnungen erklären, was für sie Nachbarschaft bedeutet. Mehr Infos auf www.traumschueff.de.