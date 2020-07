Bärbel Kraemer

Niemegk Zu einer ‚runden’ Vereinsfahrt hatte der Radfahrverein Fläming-Burgenradtour e.V. Niemegk vor Kurzem eingeladen. Nach der Gründung des Vereins 2013 brachen Vereinsmitglieder, Angehörige und Freude zur mittlerweile fünften Vereinsfahrt auf.

Gestartet wurde natürlich in Niemegk. Von dort aus ging es über Lühnsdorf, Raben, Klepzig, und Grubo nach Jeserig, wo im Familienhotel "Brandtsheide" der erste Stopp eingelegt wurde. Über Wiesenburg, wo sich die Pedalritter einen Abstecher in den Schlosspark gönnten, ging es weiter nach Schmerwitz. Nach der Einkehr im Töpfercafé machten sich die begeisterten Velofahrer an die Rückfahrt über Hagelberg, Lübnitz und Bad Belzig in Richtung Niemegk. Als sie am Abend in die Stadt einradelte, hatten die Fahrradfreunde um den Vereinsvorsitzenden Hans-Joachim Urmann und seine Stellvertreterin Kerstin Panzner rund 70 Kilometer in den Beinen. Dort angekommen, lautete das Fazit der kleinen elfköpfigen Gruppe: "Eine insgesamt gelungene Tour bei bestem Wetter."

Und daran soll angeknüpft werden. Neben der beliebten Fläming Burgenradtour – vom 25. bis 27. September 2020 findet dieselbe in achter Auflage statt – soll einmal jährlich eine Vereinsfahrt stattfinden.

"Unsere diesjährige Vereinsfahrt war zugleich eine Generalprobe für die achte Fläming Burgenradtour. Start und Ziel in diesem Jahr ist jeweils um 9.30 Uhr in Beelitz", ergänzt der Vereinsvorsitzende. Die ersten Anmeldungen für die beliebte Herbsttour liegen bereits vor.

Gegründet wurde der Radfahrverein Fläming-Burgenradtour e.V. Niemegk in Tradition des 1916 in Niemegk aus der Taufe gehobenen Radfahrvereins "Edelweiß". Einem von zwei ehemals in der Stadt existierenden Radfahrvereinen, mit denen der "Fahrradtourismus" – so Siegfried Dalitz in der Niemegker Chronik Band 5 – begann.