Odin Tietsche

Velten (MOZ) Eine Anwohnerin hat an der Marwitzer Trift in Velten offenbar eine Cannabisplantage entdeckt. Nun ermittelt die Polizei.

Wie Carola Haase von der Polizeiinspektion Oberhavel am Donnerstagmittag bestätigte, hatte sich die Frau sich am Mittwochmittag bei der Polizei gemeldet, nachdem sie die verdächtigen Pflanzen an der Marwitzer Trift gesehen hatte. Die Beamten stellten dann vor Ort tatsächlich mehrere Hundert Pflanzen auf einer Fläche von knapp 300 Quadratmeter fest. Ein Teil der Pflanzen wurde durch die Polizei konfisziert. Die Stadt Velten wurde durch die Beamten informiert, die Verwaltung wird sich zeitnah um die Beseitigung der restlichen Pflanzen kümmern. Da die Polizei derzeit davon ausgeht, dass die Cannabispflanzen dort absichtlich angepflanzt und gezüchtet wurden, ermitteln die Beamten nun gegen Unbekannte wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.