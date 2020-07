René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Nordost-Regionalligisten befinden sich in der Testspielphase. Am Mittwoch trafen der FSV Optik Rathenow und Liga-Rivale FC Viktoria 1889 Berlin am Vogelgesang aufeinander. Die Hauptstädter siegten mit 5:1. Gästecoach Benedetto Muzzicato relativierte auf www.viktoria-berlin.de: "In dieser Phase sind Ergebnisse zweitrangig, aber natürlich freuen wir uns über den Sieg, weil jeder Erfolg das Selbstvertrauen stärkt."

Für den FC war es nicht das erste Testspiel, dagegen liefen die Optiker erstmals seit den Corona-Beschränkungen wieder als Elf auf dem Platz auf. An diesem Samstag geht es zum Brandenburgligisten Oranienburger FC Eintracht. Die Testspielphase dauert bis Anfang August. Laut jetzt veröffentlichtem Rahmenspielplan des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV) bekommt es der FSV Optik im ersten Punktspiel am 14. August mit dem ZFC Meuselwitz zu tun. Ein Heimspiel! Wie der Verein unter der Woche mitteilte, läuft bereits der Vorverkauf für Dauerkarten. Mehr Infos dazu auf www.fsv-optik.de.