René Wernitz

Rathenow (MOZ) Ab 9.00 Uhr ist der Optikpark in Rathenow täglich geöffnet. Zwischen 25. Juli und 9. August gibt es dort sozusagen verlängerte Öffnungszeiten. In der Regel ist für Besuche um 18.00 Uhr letzter Einlass.

"Jeweils von 19.00 bis 23.00 Uhr verlängern wir die Sommertage im Park. Dabei kann man nach Lust und Laune bis in die späten Abendstunden entlang verschiedenster künstlerisch arrangierter Lichtobjekte flanieren oder es sich auf Decken, Liegestühlen, Bänken oder Liegen gemütlich machen", so Katja Brunow, in der Optikpark Rathenow GmbH für das Marketing zuständig. Es gelten gesonderte Eintrittspreise. Für die Installationen, wie Lichtsäulen unter Bäumen, ist der Cottbuser Lichtkünstler Jörn Hanitzsch zuständig.