Bad Belzig In Bad Belzig kam es am Mittwoch gegen 10.30 Uhr zu einem Unfall.

Der Fahrer eines PKW Opel wollte in der Sandberger Straße wenden. Er schätze den Abstand zur Hauswand falsch ein und kollidierte mit dieser. Am Fahrzeug und an der Hauswand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Nach erfolgter Unfallaufnahme konnte der Fahrer die Fahrt mit seinem Fahrzeug selbstständig fortsetzen.