René Wernitz

Garlitz (MOZ) Die rekordverdächtige Wuchshöhe von 2,70 Meter bei einer Wegwarte meldet der Garlitzer Henry Kilian. Die in einem Vorgarten wachsende Pflanze erreiche normaler Weise nur bis zu 1,40 Meter. In seltenen Fällen hätte man schon zwei Meter hohe Pflanzen gemessen, so Kilian.

Die Wegwarte (Cichorium intybus var. intybus), 2009 "Blume des Jahres" und 2020 "Heilpflanze des Jahres", war 2005 bereits "Gemüse des Jahres". Als Gemüse sei sie als Chicorèe oder als eine Unterart von Endiviensalat oder Radiccio bekannt, wie Kilian weiter berichtet und erläutert: "Die schönen blauen Blüten der Pflanze öffnen sich morgens gegen 6.00 Uhr und schließen sich wieder in den Mittagsstunden. In dieser Zeit tummeln sich auf ihr so einige Insekten und laben sich an den Blüten."