Musik am Wolzensee

René Wernitz

Rathenow (MOZ) "Musik am Wolzensee" - das bietet das dortige Blockhaus-Restaurant am Wochenende (24. bis 26. Juli). Rock bis Klassik wird unter freiem Himmel bei Live-Auftritten geboten. Am Samstag und Sonntag, jeweils ab 10.00 Uhr, gastiert zudem die Havelländer Puppenbühne mit "Das tapfere Schneiderlein" und "Der Froschkönig".

Tickets dafür gibt es direkt im Blockhaus. Überdies ist die Theaterkasse im Kulturzentrum für den Kartenverkauf zuständig. Diese ist unter 03385/51905 erreichbar und (außer montags) von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Mehr Informationen zu den Auftritten am Wolzensee gibt es online auf www.kulturzentrum-rathenow.de.