Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Ein nicht so häufiges Aufzuchtergebnis ist gegenwärtig auf dem Horst in der Ketziner Baustraße zu sehen. Vier Jungstörche haben die Eltern erfolgreich großgezogen.

Gegenwärtig sind sie auf dem Nest beim Üben für ihren ersten Flug zu sehen. Die Eltern haben mit der Fütterung viel zu tun. Gut drei Kilogramm Würmer, Frösche, Insekten, Mäuse und anderes Getier verspeist eine sechsköpfige Storchenfamilie täglich. Störche sind Fleischfresser. Die Altstörche versorgen gemeinsam ihren Nachwuchs. Wieder im Nest, würgen sie das Futter für die Jungtiere aus dem Kehlsack in das Nest. Dann ist ein heftiges Gerangel um die Nahrung zu erleben. In diesen Tagen hat der erste der vier Jungvögel den Erstflug erfolgreich gemeistert, die anderen üben noch. Bereits in gut vier Wochen treten die Jungstörche die weite Reise nach Afrika an, und das ein bis zwei Wochen noch vor den Altstörchen. Immer mehr Störche überwintern in den heimischen Gefilden, speziell in Bayern. Im letzten Winter war auf den Wiesen vor Zachow täglich ein Storch auf Futtersuche zu erleben.