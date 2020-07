René Wernitz

Premnitz (MOZ) Die havelländische Polizei fahndet nach einem VW Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen HVL-OC 10. Der Besitzer, ein Premnitzer, hat das Fahrzeug am Donnerstagmorgen als gestohlen gemeldet. Er hatte seinen VW am Mittwochnachmittag im Lindenweg in Premnitz abgestellt.

In der Nacht gegen 3.00 Uhr vernahm er seltsame Geräusche, brachte diese aber nicht mit einem Diebstahl des vor dem Wohnhaus abgestellten Autos in Verbindung.