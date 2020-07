MOZ

Prenzlau (MOZ) Zu einem Raub ist es am Mittwoch in einem Verbrauchermarkt in Prenzlau gekommen. Der Dieb flüchtete.

Ein unbekannter, ungepflegt aussehender Mann hat am Mittwoch gegen 19.40 Uhr in die Kasse in einem Verbrauchermarkt in der Stettiner Straße gegriffen und Geld gestohlen. Die Kassiererin drückte sofort den Deckel der Kasse zu, doch dem Täter gelange es, mit mehreren Geldscheinen zu flüchten. Er zog sich dabei leichte Abschürfungen an den Unterarmen zu.

Trotz sofortiger Suche mit Unterstützung der Bundespolizei blieb der Räuber verschwunden.