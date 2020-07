Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Katja Poschmann, stellvertretende Fraktionschefin der SPD-Landtagsfraktion und Sprecherin für Bildungspolitik, will sich dafür einsetzen, dass die Medizinische Hochschule Brandenburg (MBH) bis 2024 finanziell unterstützt und damit auch weiterhin als Hochschule anerkannt wird. Das sagte sie am Donnerstag bei einem Besuch in Neuruppin. Die Prüfung des Wissenschaftsrates, ob die MHB die geforderten Leistungen in Forschung und Lehre nach wissenschaftlichen Maßstäben erbringt, beginnt in zwei Jahren.

Um die Forschungsleistungen zu verbessern und zu verstetigen, ist die MHB aber auf finanzielle Zuschüsse vom Land Brandenburg angewiesen. "Die Forschung ist die Sollbruchstelle. Das Niveau reicht nicht", sagte Dr. Matthias Voth, klinischer Geschäftsführer der Ruppiner Kliniken. Die MHB war vor zehn Jahren gegründet worden, mit dem Ziel und dem Auftrag, Ärzte für Brandenburg auszubilden. Die ersten 40 Mediziner der MHB befinden sich jetzt im praktischen Jahr und damit auch in der klinischen Versorgung. "Wir haben geliefert", so Voth. Für die Forschung hat die MHB, an der es derzeit rund 500 Studierende gibt, in diesem Jahr erstmals fünf Millionen Euro vom Land bekommen. Für eine solide Medizinerausbildung sei aber eine Summe von 12,98 Millionen Euro jährlich nötig – laut Landrat Ralf Reinhardt (SPD) am besten als institutionelle Förderung.