BRAWO

Brandenburg Im Wintersemester 2019/20 hat der Fachbereich Informatik und Medien mit 96 Studierenden an der deutschlandweiten Trendence-Studierendenbefragung 2020 (Absolventenbarometer) teilgenommen – und das mit erfreulichem Ergebnis: Die befragten Studierenden bescheinigen der THB durchweg sehr gute Noten, die besser als der Durchschnitt der anderen Hochschulen waren und 95,4 Prozent empfehlen die Hochschule weiter. In der Kategorie "Zufriedenheit Standort" liegt die THB auf Platz 2 der 32 befragten Hochschulen, den Bereich "Service und Beratung" voten die Studierenden auf Platz 3. Auch mit den "Dozenten/Professoren" sind die Studierenden der THB sehr zufrieden (Platz 5).

"Das Ergebnis der Befragung belegt, wie engagiert meine Kolleginnen und Kollegen in der Lehre sind", freut sich Prof. Dr.-Ing. Martin Schafföner, Dekan des Fachbereichs Informatik und Medien. THB-Präsident Prof. Dr. Andreas Wilms ergänzt: "Die Bewertung stammt nicht von einer Jury, sondern von unseren eigenen Studierenden. Von unserer wichtigsten Zielgruppe so eingeschätzt zu werden, ist eine besondere Bestätigung der Arbeit des Fachbereichs Informatik und Medien. Wir freuen uns über die Resultate und arbeiten weiter an der Verbesserung der Studienbedingungen."

Weitere Informationen unter: https://www.trendence.com/