Bei einer Durchsuchung in einem Garagenkomplex in Strausberg wurde im Juni unter anderem diese Sammlung an Fernsehern und PC-Bildschirmen sichergestellt. Die Polizei vermutet, dass die Beute aus Diebstählen zwischen dem 10. Februar und dem 18. Juni stammt. Die Gegenstände dürften aus Kellern, Bungalows oder von Baustellen im Raum Strausberg stammen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Wohngebiet Hegermühle, da dort mehrere Taten nachgewiesen werden konnten. Unter den Gegenständen finden sich Autoschlüssel, Fernseher, Monitore, Werkzeuge und Gartengeräte. Wer seinen Besitz wiedererkennt, kann sich bei der Polizei in Strausberg, Tel. 03341 3300, melden. © Foto: Polizei Strausberg