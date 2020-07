BRAWO

Brandenburg (BRAWO) Zeugen informierten am Mittwochnachmittag die Polizei über eine Schlägerei in der Sankt-Annen-Straße, an der mehrere Personen beteiligt sein sollten. Einer hätte sogar ein Messer in der Hand gehalten. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten sich die Personen zwar bereits entfernt, jedoch konnte ein 27-Jähriger im Nahbereich angetroffen werden, der auf erste Befragungen teils sehr aggressiv und wenig kooperativ reagierte. Er wurde durchsucht. Dabei fanden die Beamten ein Einhandmesser und stellten es sicher.

Nach Zeugenangaben soll dieser Mann zuvor gezielt auf eine Personengruppe zugegangen sein, lautstark Streit provoziert und dabei mit einem Messer gedroht haben. Im Anschluss soll es dann zu tumultartigen Szenen gekommen sein, worauf die Personengruppe – bestehend aus fünf Männern – am Ende in unbekannte Richtung flüchtete. Der 27-Jährige stellte die Situation genau andersherum dar und meinte, dass einer der Unbekannten ihn geschlagen und mit einem Messer bedroht hätte. Auch wies der 27-Jährige eine Verletzung auf, die jedoch nicht medizinisch behandelt werden musste. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und einer Bedrohung aufgenommen. Ermittlungen zum Tathergang führt nun die Kriminalpolizei.