Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Postbank hat akute Probleme bei der Besetzung ihrer Filiale im Centrum Kaufhaus Schwedt. Seit 8. Juli klagen Kunden über kurzfristige Schließungen, unzuverlässige Öffnungszeiten und über lange Schlangen vor der Filiale, wenn sie mal auf hat. "Ich bin dreimal umsonst zur Post gefahren. Die Glastür war zu und ein Zettel informierte, dass aus betrieblichen Gründen geschlossen sei", beschwert sich Hertha Schnurer aus Schwedt. "Man findet auch im Internet nichts zu den geänderten Öffnungszeiten, sodass man sich darauf einstellen könnte."

Kaum lesbare Aushänge über Öffnungszeiten

Wenn die Filiale geöffnet ist, sind die Aushänge, die an der Glastür kleben, so zur Seite geschoben, dass sie kaum lesbar sind. Darauf könnte man sonst lesen, dass der Postschalter am Mittwoch schon um 13.30 Uhr schloss, am Donnerstag erst von 12.30 Uhr bis 18 Uhr öffnete und am heutigen Freitag angeblich von 10 bis 13 und 14.30 bis 16 Uhr öffnet. Im Internet findet man bei Google andere Zeiten, auf der Internetseite der Post seit zwei Tagen immerhin die richtigen, auf der Seite der Postbank wieder komplett andere Öffnungszeiten.

Hat die Filiale geöffnet, gibt es lange Schlangen, meist bis zum Stand der Fleischerei Mai oder sogar bis vor das Kaufhaus. Viele Kunden machen angesichts der Wartenden wieder auf dem Hacken kehrt. Die Mitarbeiterinnen hinter den mit Plexiglas geschützten Schalterplätzen wirken gestresst. "Wir können nur noch einen Notbetrieb aufrecht erhalten", sagt eine der beiden Kolleginnen am Mittwoch, "wir sind nur noch zu zweit, alle anderen sind krank."

Die Filiale im CKS ist die größte in Schwedt, kaum einer aber weiß, dass es gar keine Post mehr ist. "Die Postbank gehört nicht mehr zur Post, sondern zur Deutschen Bank. Alle Mitarbeiter sind Angestellte der Postbank und bieten an den Schaltern lediglich Leistungen der Post mit an", erklärt die Pressesprecherin der Deutschen Post. Ihr Kollege bei der Postbank bestätigt die Personalprobleme. "In der Tat mussten wir ab dem 8. Juli unsere Filiale in Schwedt mehrmals vorübergehend für einige Stunden schließen", erklärt Hartmut Schlegel aus Bonn. Der Pressesprecher der Postbank nennt als Grund dafür kurzfristige Personalausfälle. "In Schwedt müssen wir derzeit auf mehr als die Hälfte der Mitarbeiterinnen verzichten. Der Grund sind Erkrankungen und Urlaub. Wegen der Urlaubszeit ist die Personaldecke auch in den Filialen im Umland dünn, sodass wir für Schwedt keine Aushilfen aus den umliegenden Filialen und keine Springer bekommen konnten."

"Ich habe es Freitag um 13 Uhr vergeblich versucht", schildert Sven Rediske aus Schwedt. "Am Fleischstand erfuhr ich dann, dass auch Samstag zu ist. Meine Mutter schob am Donnerstag ihren Rollator umsonst bis zur Post. Gegen 13 Uhr wurde vor ihr dichtgemacht. Auf ihrem Paketabholzettel stehen mehrere Varianten von Öffnungszeiten, sehr unübersichtlich und klein geschrieben. Morgen ist ja Lohntag für viele. Ich bin mal gespannt, was das dann wird."

Ersatz für erkrankte Mitarbeiter derzeit nicht verfügbar

Der Postbank-Sprecher erklärte: "Wir möchten uns bei unseren Kunden für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Wir werden alles daran setzen, die Filiale möglichst bald wieder ganztags zu öffnen, sobald eine der erkrankten Mitarbeiterinnen wieder gesund ist." Derzeit sei das nicht möglich, weil auch sogenannte Springer oder Kollegen aus anderen Filialen nicht verfügbar seien. Sind keine zwei Mitarbeiterinnen mehr verfügbar, muss die Filiale schließen, da sie sonst nicht mehr das aus Sicherheitsgründen vorgeschriebene 4-Augen-Prinzip einhalten können.