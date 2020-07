Markus Pettelkau

Finow (MOZ) Segeln ist wie Fahrrad fahren, das verlernt man nicht. Wenn man es einmal kann, dann kann man es sein Leben lang. Aber ohne Training wird man langsamer und entwickelt sich nicht weiter. Darum muss man immer in Übung bleiben." Toralf Reinhardt beginnt automatisch zu lächeln, wenn er über sein Hobby spricht. Der Vereinsvorsitzende von Stahl Finow hatte, was sein Hobby angeht, nicht viel zu lachen in diesem Jahr. Das Ansegeln musste von April auf Ende Mai verschoben werden, Wettbewerbe und Trainingslager wurden abgesagt. "Das Trainingslager am Gardasee hätte unserem Nachwuchs gut getan. Gerade Ausdauer und Athletik sind wichtige Grundlagen, wenn man Segeln als Leistungssport betreibt. Dem Freizeitsegler macht das nix aus, aber das, was für den Leistungssport nötig ist, verkümmert mit der Zeit."

Die 195 Mitglieder der Segelsparte von Stahl Finow hoffen nun, dass der Rest des Jahres runder verläuft. Die Werbellinsee-Regatta soll planmäßig am 8./9. August ausgetragen werden. "Ganz ohne Einschränkungen geht das natürlich nicht. Unser Glück ist aber, dass sie überhaupt stattfindet. Andere Wettbewerbe mussten komplett abgesagt werden. Viele Regatten leben von Einnahmen, das ist bei uns, zum Glück, nicht der Fall", so Reinhardt. Zu den Einschränkungen gehört, dass höchstens 80 Boote teilnehmen werden. "Mehr geht aus Platzgründen nicht. Es gilt immer noch das Abstandsgebot. Das wollen wir natürlich gewährleisten. Auf dem Wasser ist das dann kein Problem. Aber an Land gibt es dadurch einige Einschränkungen."

Das größte Problem sei, dass nicht wie gewohnt über 50 Wohnwagen auf das Gelände dürfen, sondern lediglich zwölf. "Wir sind ein traditioneller und sozialer Verein. Die Regatta dauert normalerweise das ganze Wochenende an. Für uns gehört es eigentlich mit dazu, dass unsere Gäste auf dem Gelände übernachten und wir noch am Samstagabend zusammen feiern. Das wird nicht möglich sein", sagt Reinhardt. Er rechnet auch mit weniger Anmeldungen als sonst, da der Aufwand für eine eintägige Reise für viele zu hoch sei. "Gäste von weiter her werden wir leider wohl in diesem Jahr nicht begrüßen können. Die Umstände sind für Magdeburger, Leipziger oder Rostocker dann doch zu unattraktiv." Auch die Organisation auf dem Wasser wird verändert. "Normalerweise fahren alle einen Kurs. Wir werden zwei Kurse anlegen, um alles etwas zu entzerren."

Aufwändiges Training

Trainiert wird bereits seit Juni wieder. Die 30 Junioren des Vereins segeln dabei ca. ein bis dreimal die Woche. Das Training ist dabei aufwendiger als bei anderen Sportarten. Das Boot muss aufgebaut werden, das Begleitboot muss ebenfalls vorbereitet werden. Hinzu kommt die relativ schwierige geografische Lage. "Viele wohnen nicht ein oder zwei Kilometer vom See entfernt, sodass sie einfach mit dem Fahrrad in wenigen Minuten beim Training sind. Viele Jugendliche müssen einige Kilometer gefahren werden. Wir sind halt nicht in Berlin oder am Meer. Wir sind also sehr auf die Mithilfe der Eltern angewiesen", gibt Toralf Reinhardt zu.

Zurzeit sei im Bereich Segeln aber in Sachen Mitgliederzahlen alles im grünen Bereich. Die Segelabteilung besteht am Standort bereits seit 1952 und gehört zu den größten Abteilungen dieser Art in Brandenburg. Stahl Finow ist zudem der Leistungsstützpunkt für den Bereich Barnim und Uckermark. "Wir bemühen uns auch sehr und haben eine starke Jugendpolitik", bemerkt Reinhardt. Jugendliche nutzen beispielsweise die Boote des Vereins kostenfrei. Das Klischee, dass Segeln eher ein Sport für Besserverdiener sei, sei damit hinfällig, glaubt Reinhardt. "Es ist kostenintensiv, wenn man auf hohem Leistungsniveau segeln will. Da stehen Reisen an, Material etc. Wer ohne große Ambitionen im Verein segeln möchte, nur zum Spaß, muss auch nicht so tief in die Tasche greifen."