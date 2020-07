Barnim-Panorama: 2x Alexander Kurbatow: Papa und Sohn beim Urlaub in Wandlitz, auf dem Weg von Dänemark zzurück nach Gera © Foto: Hans Still

Impressionen: Lebensgroß hängt das historische Foto einer Bäuerin mit ihren zwei Kühen in der Ausstellung. Alexander Kurbatow aus Gera fotografiert seinen gleichnamigen Papa. Derweil gedeihen auf dem Freigelände die Kartoffeln der Marke Blauer Schwede prächtig. Hendrik Jeschkowski aus Panketal klettert mit seinem Sohn Jean-Claude (l.) und Moritz, dem Sohn einer Bekannten, über die Steine. Die Museumsassistentin Michaela Soenke (Bild unten) führt jährlich etliche Schulklassen durch das Haus. © Foto: Hans Still

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Wenn Friedrichs kräftige Stimme erklingt, spielt bei kleineren Kindern schnell mal die Phantasie verrückt. Sie verstecken sich hinter den Erwachsenen, brauchen Ermutigung oder beginnen gar zu weinen. F

riedrich ist ein imposanter Heckrindbulle, der gleich zu Beginn der Führung im Wandlitzer Barnim-Panorama jeden Besucher mit wuchtigem Muhen empfängt. Das ausgestopfte Rind stimmt die Besucher ein: Auf die agrarhistorische Technik, die unzähligen Dokumente früherer Zeiten und den Anspruch der Einrichtung, Spiegelbild einer Kulturlandschaft zu sein, die über Jahrhunderte unter dem Einfluss der Menschen entstanden ist. "Mehr als ein Museum" lautet folgerichtig das von Chefin Elke Kimmel verantwortete Konzept des Hauses.

Natur, Landwirtschaft und Technik finden sich unter dem Dach des 2013 fertiggestellten Ensembles, das von Architekt Stephan Woehrlin (rw+ Architekten, Berlin) entworfen wurde. Mit Haupthaus, Stall und Scheune nimmt das Agrarmuseum die typischen Merkmale Brandenburger Dreiseitenhöfe auf – ein imposanter Bau im historischen Dorf Wandlitz.

Für die Besucher bietet das Barnim-Panorama ganz unterschiedliche Erlebnisse. "Ältere entdecken oft die Erinnerungen ihrer Kindheit und berichten den Enkeln von den Arbeiten, die sie mit den Eltern auf dem Feld oder im Stall zu leisten hatten", weiß beispielsweise die Museumsassistentin Michaela Soenke zu berichten. Jugendliche erkennen zuweilen wieder, was von Oma und Opa über die schwere Arbeit in den Dörfern zu hören war. Und manche kommen eben völlig ohne Vorahnung und lassen sich einfach überraschen. Bis zu 120 Führungen absolviert Michaela Soenke in normalen Jahren, Dann zieht die Einrichtung auch bis zu 20 000 Besucher an. Familien entdecken das Haus, und besonders gern nutzen Schulklassen aus Berlin und Brandenburg das Angebot, um den Unterricht mit praktischen Erlebnissen zu bereichern.

Beispielsweise in der Technikhalle, die traditionell den männlichen Besuchern die Freude ins Gesicht treibt. "Hier wird gekuppelt, dort geschaltet", erklärt Harald Möller gerade seiner Frau. Der leicht sächselnde Singsang verrät, die Gäste kommen aus dem ostdeutschen Süden. "Wir machen hier Urlaub und sind von der Landschaft und den Angeboten absolut begeistert", loben die beiden, die in Gräfental, nahe Saalfeld, zu Hause sind.

Tonnenschwere Technik

Dort habe es früher in der LPG Traktoren der Marke "Pionier" gegeben, erinnert sich der 66-Jährige Möller. Und auch Lanz-Bulldog seien noch gefahren. Freilich nicht so fachgerecht restaurierte, wie die in der Traktorhalle gezeigten Exemplare. Bewundernd geht der Blick herüber zu einem Urahn von 1924. Ein so genannter Glühkopfmotor wuchtet immerhin zwölf Pferdestärken auf die Kurbelwelle. Dahinter steht eine Dampf-Lokomotive der Firma Heinrich Lanz aus Mannheim. Das fünf Tonnen schwere Gerät wurde früher an den Feldrand gezogen, um dann mit 30 Pferdestärken landwirtschaftliche Gerätschaften anzutreiben.

Eine Treppe höher gestattet eine große Panorama-Scheibe den Blick auf die Wandlitzer Natureinbettung. Der Wandlitzsee glitzert im Sonnenlicht. Felder, Wiesen und Wälder machen klar, warum es "das grüne Wandlitz" heißt. Mit "Seeblicke – Lebensraum mit Tiefgang" wurde dieser Teil des Hauses überschrieben. Regelmäßig genießen Hochzeitspaare diesen Blick, wenn sie sich im Trauzimmer das Ja-Wort geben.

Im Freigelände stehen das Getreide, die Sonnenblumen, Salate, Rüben und die Kartoffeln prächtig in den Reihen. Der Regen kam gerade noch zur rechten Zeit. Alte Kartoffel-Sorten wie der Blaue Schwede, Tannzapfen oder rote Emmalie gibt es heute eher selten zu kaufen – gleichwohl sicherten sie den Menschen vor mehreren Jahrhunderten das Überleben, als große Hungersnöte dem Volk zu schaffen machten. 1756 erließ Friedrich II. seinen Kartoffelbefehl, um den Anbau der Erdäpfel zu befördern.

Sehenswerte Sonderausstellung

Auf dem Rückweg von Baumhaus und Naturlehrpfad klettert der kleine Jean-Claude über größere Steine. Sein Papa Henrik Jeschkowski nimmt den Wildfang besser an die Hand. Zwei- bis dreimal im Monat kommt die Panketaler Familie ins Barnim-Panorama, sie besitzt sogar eine Jahreskarte. "Der Sohn ist ein Traktorfan", freut sich der Papa, dem das Museum ebenfalls außerordentlich gefällt. Zumal seit wenigen Wochen die neue Sonderausstellung "Eigensinn mit Luntenzündung" das Traktor-Thema neu befeuert.

Zu sehen sind professionelle Fotografien von Eigenbautraktoren in der DDR, die viel über die sozialen Hintergründe erzählen – eine gelungene Ergänzung zu den Themen im Barnim-Panorama.