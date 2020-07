Berlin (MOZ) Vor dem Beginn des Champions League Turniers in Lissabon gab Bayerns Trainer Hansi Flick seinem Team zwei Wochen frei. Torhüter Manuel Neuer nutzte die Zeit und machte sich gemeinsam mit Torwarttrainer Toni Tapalovic auf den Weg in den Kroatien-Urlaub und sang Lieder einer rechten Band in einer Strandbar. Ein ziemlich problematisches Unterfangen, das in Deutschland jedoch kaum jemanden zu interessieren scheint.

Ziemlich textsicher sang Neuer das Lied "Lijepa li si" (Du bist schön) der rechts-nationalistischen Band "Thompson", das die Liebe zu ihrer Heimat Kroatien ausdrücken soll. Eine gewisse Sympathie zu Land und Menschen, eine schöne Strandbar und vielleicht der ein oder andere Drink bei 30 Grad im Schatten entschuldigen dennoch nicht, dass der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft den Song eines Interpreten mitsingt, der sich früher offenkundig rechts zeigte und das heute in seinen Songs eher zwischen den Zeilen tut. Wenn Neuer sich so interessiert an der Balkan-Kultur gezeigt haben soll, wie sein ehemaliger Mitspieler Zlatan Bajramovic berichtet, warum hat er dann nicht einmal nachgefragt, von wem er da überhaupt was mitsingt. Und die Diskussionen um Perkovics Nähe und Auftritte zur kroatischen Nationalmannschaft waren zur Weltmeisterschaft 2018 eigentlich auch nicht zu übersehen.

Von einem 34-Jährigen Kapitän und Weltmeister kann man mehr Verantwortungsbewusstsein erwarten. Die Ausrede, er habe nicht gewusst, worum es geht, zählt da also absolut nicht.