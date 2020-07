Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Erwartungen, die viele Menschen an ihre Hochzeit haben, sind immens: Der schönste Tag überhaupt soll es sein, mit dem perfekten Kleid, dem perfekten Essen, dem besten Wetter und natürlich am Wunschdatum. Genau damit könnte es in Neuruppin nun aber Probleme geben.

Die Corona-Krise hat Heiratswilligen in der Stadt einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Seit Mitte März wurde das öffentliche Leben heruntergefahren. Feiern mit vielen Menschen durften nicht stattfinden. Das galt auch für Hochzeiten. Geheiratet wurde nach Aussage der Neuruppiner Verwaltung dennoch, allerdings anders als sonst.

Zahl leicht zurückgegangen

Zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 haben die Mitarbeiter des Neuruppiner Standesamtes genau 46 Eheschließungen verzeichnet. Das ist nur ein leichter Rückgang zum Vorjahr: 2019 waren es im selben Zeitraum 52 Hochzeiten. Eigentlich wären die Zahlen in diesem Jahr um einiges höher gewesen: Laut Standesamts-Mitarbeitern haben viele Paare ihren "schönsten Tag im Leben" kurzerhand verschoben oder abgesagt, weil sie dann doch andere Vorstellungen von ihrem Hochzeitstag hatten. Bisher traf das auf insgesamt 26 Paare zu, teilt die Verwaltung mit.

Die meisten wollen ihre Heirat aber nachholen, und das möglichst im Sommer 2021. In diesem Zeitraum wird es jetzt schon knapp, einen Termin im Neuruppiner Standesamt zu bekommen, bestätigen die Mitarbeiter. Wer jetzt noch mit einem konkreten Datum im Kopf vorbeischaut, wird mitunter mit einer Enttäuschung leben müssen: "In den Sommermonaten des folgenden Jahres wird es schwierig werden, allen Terminwünschen nachzukommen", heißt es aus dem Rathaus.

Abgewiesen wurde bisher aber noch niemand. Allerdings geben die Neuruppiner Standesbeamten bei einer entsprechenden Anfrage für die Sommermonate 2021 immer den Hinweis mit, dass es durchaus sein kann, dass es mit einem Wunschtermin wegen der vielen Anfragen nicht klappt.

Wann die Trauungen wieder so ablaufen werden, wie es vor dem Ausbruch des Coronavirus der Fall war, ist nicht klar. Bisher jedenfalls gelten auch für Trauungen strenge Regeln. Eheschließungen finden weiterhin nur im Trauzimmer des Rathauses statt. Sonst wäre die Auswahl für Brautpaare um einiges größer: Sie könnten auch die Siechenhauskapelle in Neuruppin, den Wintergarten des Gutshauses in Gnewikow oder eine Tour mit dem Salonschiff "Kronprinz Friedrich" buchen.

Abstand und Mundschutz

Wenn alle Abstandsregeln eingehalten werden, dürfen derzeit zehn Menschen an einer standesamtlichen Hochzeit in Neuruppin teilnehmen, das Brautpaar inklusive. Es sind also nur acht Gäste erlaubt. Und auch dabei gibt es Einschränkungen: Zu den erlaubten Gästen zählen laut Verwaltung die Eltern, Kinder und Geschwister der Eheleute und – wenn gewünscht – zwei Trauzeugen. Da kann es schnell sein, dass bestimmte Leute nicht an einer Trauung teilnehmen können, weil die Kapazität schon aufgebraucht ist.

Um den Mund-Nasen-Schutz kommen auch Brautpaare nicht herum: Dieser muss beim Betreten und Verlassen des Rathauses getragen werden. Während der Hochzeit selbst darf er aber abgenommen werden, so die Verwaltung.