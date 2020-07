Silvia Passow

Falkensee Vierzig Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren toben durch die Räume des TSV Sommercamps in Falkensee. Eine Woche lang können sie spielen, toben, klettern, balancieren und sich in neuen Sportarten ausprobieren. In der Bewegungslandschaft stehen Kletterwand, Schaukel und Trampolin bereit. Eine Schar von Trainern und Betreuern kümmert sich um die jungen Wilden.

Das gerade die Jüngsten Bewegungsdefizite haben, merke man, sagt Birgit Faber, Geschäftsführender Vorstand des TSV Falkensee. "Man merkt, dass den Kindern die Bewegung und der Kontakt zu anderen Kindern fehlte." In den vergangenen Wochen hatte man im Verein gebangt, ob das Sommercamp stattfinden können würde. Dann kam die erlösende Antwort, die Kinder würden das Sommercamp besuchen dürfen.

Eine Woche lang können hier die Kinder von 8 bis 17 Uhr aktive Ferien in Falkensee genießen. Dilys Bressler ist die Übungsleiterin und sie hat alle Hände voll zu tun. Sie teilt die Gruppen für die unterschiedlichen Trainingsgruppen ein, dreht immer wieder ihre Runde und zwischendurch malt und bastelt sie auch mit jenen Junioren, denen gerade nicht der Sinn nach rennen, springen und turnen steht.

Die Kinder werden betreut, werden verpflegt und am allerwichtigsten, sie haben jede Menge Spaß. 160 Euro kostet die Woche im Sommercamp. Dabei sein können Mitglieder und Nicht-Mitglieder des TSV. "Wir bieten jeden Tag neue Sportarten zum Ausprobieren an", sagt Faber. Denn auch sie selbst möchte wissen, welche sportliche Betätigung den Leuten gefällt. "Ein Sportverein muss sein Angebot an der Nachfrage ausrichten", sagt sie. Und die Freude an der Bewegung sollte nicht immer mit Wettkampfgedanken verbunden sein. Faber würde es begrüßen, wenn die Stadt auch niederschwellige Sportangebote in Form von frei zugänglichen Turngeräten machen würde, sagt sie.

Auch Landrat Roger Lewandowski (CDU) zeigt sich begeistert von der Kinderbewegungswelt. Er besuchte das Sommercamp am Mittwoch auf seiner Tour durch den Landkreis. Die Kinderbewegungswelt wurde vom Landkreis mit dem Programm "Goldener Plan Havelland" gefördert. Etwa 15.000 bis 20.000 Kinder besuchen die Kinderbewegungswelt im Jahr", sagt Faber. So mancher Kindergeburtstag wurde hier schon gefeiert.

Passend zum sportlichen Besuch erklärt Bürgermeister Heiko Müller (SPD), dass Schwimmunterricht zukünftig nur noch in Schwimm-Sport-Zentren erteilt werden darf. "Das spricht einmal mehr für die Wichtigkeit des Hallenbades", sagt er. Der Landrat widerspricht nicht, stimmt aber auch nicht zu. Er möchte wissen, wie der Verein die Zeit der strengeren Corona-Beschränkungen erlebt hat. Schließlich hatte die Pandemie auch das Vereinsleben stillgelegt. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagt Faber. Und auch, dass man bei den Beiträgen den Mitgliedern entgegengekommen wäre. Dennoch, auch beim TSV sind Mitglieder ausgetreten, jedoch hielt sich die Zahl in Grenzen, so Faber. Inzwischen ist man wieder mit dem sportlichen Angebot dabei, unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.