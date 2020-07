Berlin (MOZ) Das Gerangel um die Erdgas-­Pipelines Nord Stream 2 und Turk Stream markiert einen neuen Tiefpunkt in den Beziehungen Europas zu den USA. Deren Verkündung neuer Sanktionen gegen europäische Firmen ist eine unglaubliche Einmischung in europäische Angelegenheiten. Gleichzeitig macht sie aber eines klar: Europa wird in Washington inzwischen ernst genommen. Und zwar nicht als Partner, sondern als "Adversary", als Widersacher. Ausdrücklich gegen diese zielt das Sanktionsgesetz, auf das sich Außenminister Mike Pompeo bei seiner Entscheidung bezieht.

Auch wenn er die Sorge vor Europas Abhängigkeit von Russland als Begründung hervorzaubert, kann man dies getrost als Vorwand betrachten. Nein, den USA geht es hier nicht um das Wohl Europas. Das wäre unter Donald Trump auch etwas ganz Neues. Es geht hier um Einfluss. Und es geht um den Absatz von US-Produkten wie Flüssiggas, für dessen Entladung vor der polnischen Küste bereits Terminals gebaut werden.

Man stelle sich vor, Brüssel würde die USA dafür bestrafen, dass sie Öl aus der Autokratie Saudi-Arabien beziehen und gleichzeitig am Tropf der Saudis hängen. So ähnlich verhält es sich hier. Amerika geht gegen Europa vor und kauft selbst jedes Jahr für Milliarden Dollar russisches Öl und Gas. Die Begründung Pompeos ist Heuchelei auf allerhöchstem Niveau.

Dass Nord Stream 2 in Europa für Zwist sorgt und dass eine erhöhte Abhängigkeit von russischem Gas ein unbestreitbares Erpressungspotenzial mit sich bringt – man erinnere sich an das Beispiel Ukraine –, muss die Europäer beschäftigen, jawohl. Aber, bei allem Respekt: Die Amerikaner geht das nichts an.