Berlin (MOZ) Das Ausreiseverbot für alle Bewohner eines Landkreises mit einem Corona-Hotspot ist vom Tisch. Gut so. Ein Landkreis ist nun einmal kein Kreis um einen Ausbruchsherd. Man muss sich auf einer Landkarte nur einmal anschauen, wie verworren die Grenzziehungen so sind – und wie groß viele Landkreise. Das schafft Probleme beim Durchsetzen einer Abriegelung genauso wie viele Ungerechtigkeiten, weil etwa Bewohner eines benachbarten Kreises viel näher am Ausbruchsgeschehen sein können als Bewohner des offiziellen No-go-Bereiches.

Jetzt soll zielgenau agiert werden. Natürlich ist es auch nicht leicht, einen kleinen Ort, einen bestimmten Straßenzug einer Stadt abzuriegeln. Aber doch realistischer und weniger Freiheitsrechte beschränkend als die Kreis-Lösung.

Vielleicht aber hat die Debatte ja zumindest geholfen, all jenen, denen der Sommer zu Kopf gestiegen ist, klar zu machen: Wir sind noch längst nicht durch. Wer jetzt so tut, als ob das Virus verschwunden wäre, riskiert, dass es überall im Land immer mehr Orte gibt, die wieder von der Außenwelt abgeschnitten werden. Und das kann sich nun wirklich niemand wünschen.