Stefan Zwahr

Altlüdersdorf (MOZ) Emotionale Momente durchlebte Hans Oertwig am Donnerstagabend. 3336 Tage nach seinem Abschied trug er wieder eine Jacke des SV Altlüdersdorf. Als Nachfolger von Steffen Borkowski übernahm der 67-Jährige das Traineramt – das er an der Gasse bereits von 2005 bis 2011 inne hatte. "Es waren sechs tolle Jahre. Wir sind gemeinsam Meister geworden und stiegen in die Oberliga auf, waren vorher drei Mal Vizemeister, schafften es in zwei Jahren in das Halbfinale des Landespokals und wurden dreifacher brandenburgischer Hallenchampion", erinnert sich Oertwig, der den Begriff vom "gallischen Dorf" salonfähig machte.

Nun kam der Spandauer zurück an die Gasse – aber nicht, um in Erinnerungen zu schwelgen. "Vor uns liegen große Herausforderungen. Ich würde von einer Herkulesaufgabe sprechen", bemerkte der Fußballlehrer am Rande des ersten Trainings nach der Sommerpause. "Es ist der Start in die Vorbereitung der Vorbereitung." Nach monatelanger Coronavirus-Zwangspause könne nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden. "Die Spieler müssen erst einmal behutsam herangeführt werden."

Für viele Kicker war es das erste Training in Altlüdersdorf überhaupt. Von der Mannschaft, die in der zurückliegenden Saison den vierten Tabellenplatz belegt hatte, ist nur wenig geblieben. Lediglich Sven Marten, Alexander und Florian Riehl, Dublin Schonig, Chris Heilmann und Lukas Dembowsky sind noch da. Dem stehen satte 14 Abgänge gegenüber. Leistungsträger wie Torwart Alexander Walter oder Innenverteidiger Christoph Stoeter sind nicht mehr Bestandteil des Teams. Und alle Spieler aus dem Nachbarland sind weg. "Wir haben gemeinsam entschieden, dass die sieben polnischen Spieler keinen neuen Vertrag erhalten", so Oertwig. Aus Vorstandskreisen heißt es, dass dieser Umbruch schon nach dem freiwilligen Rückzug aus der Oberliga vor einem Jahr angedacht war. Damals verzichteten die Lila-Weißen noch auf diesen drastischen Schnitt.

Hans Oertwig geht diese schwierige Aufgabe nun an und verzichtet damit unter anderem auf Marcin Krystek und Tomasz Bejuk, die in der Vorsaison zusammen 23 der 38 Altlüdersdorfer Tore erzielten. "Wir sind uns bewusst, dass dadurch enorme sportliche Qualität verloren geht. Alle Abgänge sind schmerzhaft. Wichtige Säulen sind weggebrochen. Aber der SVA will diese Neuausrichtung", so Oertwig.

Ähnlich formuliert es der langjährige Vereinsvorsitzende Fritz Müller. "Wir wollen neuen Schwung in den Verein bringen. Ein echter Neuanfang mit neuen Ideen und innovativen Konzepten soll es werden. Und das mit einem sehr engagierten Trainer." Um die Personalie Hans Oertwig kümmerte sich der Unternehmer persönlich – was dem Spandauer schmeichelte. "Das war sehr beeindruckend und ein wichtiger Aspekt für mich, um ins Dorf zurückzukommen. Fritz Müller sagte mir, dass der Verein meine Empathie braucht. Ich musste nicht im Lexikon nachschlagen um zu gucken, was das bedeutet."

Müller betont, sich künftig wieder mehr im Männerbereich engagieren zu wollen. Der Grund: "In der jüngeren Vergangenheit wurden Ansagen in Richtung Verjüngung der Mannschaft und Reduzierung des Etats nicht umgesetzt. Ich habe mir große Sorgen um den Verein gemacht." Oertwig sei der richtige Mann, um das "Projekt 2026" mitgestalten zu können. "Dabei geht es darum, ein gutes Gesamtpaket zu schnüren, das nicht nur die erste Mannschaft sieht, sondern die Entwicklung von unten antreibt." Ziel sei es, in Zusammenarbeit mit den Nachbarvereinen alle Nachwuchsaltersklassen zu besetzen. Müller: "Im ländlichen Raum kann ein Verein nicht alles stemmen. Aber wir haben einen sehr guten Trend, indem die A-Junioren komplett in den Männerbereich gehen und wir wieder eine zweite Mannschaft haben."

Für das Brandenburgliga-Team – das mit Leuten wie Kelvin Adomah (Spandau), Konrad Cudny (FC Polonia), Angelo Kempf (Klosterfelde) und Tobias Voelkel (Neuruppin) verstärkt wurde – könne es aus Sicht von Verein und Hans Oertwig nur um den Klassenerhalt gehen. "Wir haben viel Qualität verloren. Das führt zu einer brutalen Situation." Mit dem SVA und dem Oranienburger FC Eintracht habe er insgesamt zehn Jahre in der Brandenburgliga verbracht. "Ich weiß, was in dieser Liga los ist. Wir stehen vor einer schweren Saison, zumal es mindestens vier Absteiger gibt." Kämpferisch fügt Oertwig an: "In mir ist Feuer. Ich finde die Aufgabe extrem spannend."