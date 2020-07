MOZ

Zerpenschleuse Zu festgelegten Zeiten – stündlich zwischen 9.35 Uhr und 17.35 Uhr – öffnet sich die Klappbrücke in Zerpenschleuse für Sport- und Charterboote, aber auch für Paddelboote und Kanus.

Da in Zeiten von Corona viele Urlauber lieber im Land bleiben, ist auf dem 42 Kilometer langen Finowkanal in diesen Tagen relativ viel los. Die Wasserstraße ist übrigens seit der Saison 2016 wieder durchgängig befahrbar. Dies wurde vor allem durch umfangreiche Maßnahmen am zehn Kilometer langen westlichen Abschnitt, dem "Langen Trödel" möglich. Er war 1924 durch Zuschütten der Schleuse in Zerpenschleuse vom Finowkanal getrennt worden. 2013 bis 2015 entstand diese Anlage mit zwei Klapp- und einer Hubbrücke neu.