Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sind die Mieten in Eisenhüttenstadt zu hoch, liegen sie im Durchschnitt des Landes oder sind sie gar niedriger? Immer wenn darüber diskutiert wird, warum die Stahlstadt nach wie vor Einwohner verliert, kommt auch das Mietenthema zur Sprache. Doch wie lassen sich die Fragen beantworten?

Orientierung und Einordnung gibt einmal im Jahr der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). Der BBU ermittelt auf Grundlage der Daten seiner Mitgliedsunternehmen eine Mietenübersicht für das Land Brandenburg. Erst kürzlich ist diese Übersicht wieder erschienen.

Eisenhüttenstadt liegt, was die Wohnkosten anlangt, leicht über dem Landesdurchschnitt. Zugrunde gelegt wird eine Wohnung mit 60 Quadratmetern, inklusive einer Betriebskostenvorauszahlung von 2,45 Euro pro Monat und Quadratmeter. "Eine durchschnittliche BBU-Wohnung kostet damit rund 458 Euro im Monat", hat der Verband ausgerechnet.

Wobei es im Land Brandenburg eine deutliche Spreizung gibt. Um Berlin herum muss deutlich mehr gezahlt werden. Eisenhüttenstadt, das zu den Städten im sogenannten weiteren Metropolraum gezählt wird, liegt bei dieser Musterwohnung bei 460 Euro pro Monat, also leicht über dem Landesdurchschnitt. Auch die Nachbarstadt Frankfurt, die ebenfalls zum weiteren Metropolraum gehört, ist drei Euro günstiger. In Guben sind es sogar ganze 30 Euro weniger.

Doch wie weit sind diese nackten Zahlen aussagekräftig? Oliver Funke, Geschäftsführer der städtischen Gebäudewirtschaft (Gewi), zu der 40 Prozent der Wohnungen in Eisenhüttenstadt gehören, hat jüngst in der Stadtverordnetenversammlung das Thema Mieten analysiert. "Ja wie sind teurer als Frankfurt und auch als Beeskow", sagt Funke. Im Vergleich mit dem randberliner Bereich sei man aber wieder günstiger.

Allerdings sei der Wohnungsbestand in Frankfurt anders geprägt als in der Nachbarstadt. "Wer den Wohnungsbestand in Frankfurt kennt, weiß, dass es dort überwiegend Plattenbauten, teilweise im großen Stil noch nicht sanierte, gibt. So sieht es in Eisenhüttenstadt nicht aus", so Funke. Da könne man natürlich ganz andere Mieten kalkulieren. Allerdings liege der Unterschied bei fünf bis zehn Prozent. "Das hält sich in Grenzen."

Durch den nach wie vor ziemlich hohen Leerstand in Eisenhüttenstadt – der BBU gibt ihn für die beiden großen Eisenhüttenstädter Wohnungsunternehmen Gewi und Wohnungsbaugenossenschaft mit 15 Prozent an – besteht die Notwendigkeit, Wohnungen vom Markt zu nehmen, also abzureißen. Abgerissen werden aber die unsanierten Plattenbauten beziehungsweise die in die Jahre gekommenen Plattenbauten, wo noch die Mieten günstig sind.

Die durchschnittliche Nettokaltmiete bei der Gewi lag 2019 nach Angaben von Oliver Funke bei 4,84 Euro, für beide großen Wohnungsunternehmen in Eisenhüttenstadt laut BBU im Durchschnitt bei fünf Euro und im Landkreis Oder-Spree bei 5,06 Euro. Legt man diese Zahlen zugrunde und nicht die Musterwohnung, steht Eisenhüttenstadt vor allem im Landesvergleich deutlich besser dar. Die durchschnittliche Nettokaltmiete im Land Brandenburg liegt bei 5,18 Euro pro Quadratmeter, in der Nachbarstadt Frankfurt bei 4,91. Berlin weicht mit 6,28 Euro pro Quadratmeter sehr deutlich ab.