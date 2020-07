Hubertus Rößler

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Brandenburgliga-Fußballer des FC Eisenhüttenstadt bestreiten am Freitagabend um 18.30 Uhr ihr erstes Spiel seit Ende Februar. Gegner auf der Sportanlage Waldstraße ist mit Victoria Seelow gleich ein echter Gradmesser. Zuschauer sind unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gern gesehen.

FCE-Trainer Andreas Schmidt freut sich auf den Vergleich: "Seelow ist ein ambitionierter Oberligist, der uns alles abverlangen wird. Sie sind außerdem schon eine Woche länger im Training und werden uns in einigen Punkten voraus sein. Aber ich sehe es als einen ersten Test an, in dem wir spielen und Spaß haben wollen. Auf das Ergebnis lege ich dabei nicht so viel Wert."

Die Eisenhüttenstädter sind am Montag in die Saison-Vorbereitung gestartet. "Wir waren sofort voll drin, die Knochen haben nach der Einheit auf alle Fälle wehgetan", berichtet Schmidt. Bis auf die drei Abgänge Alexander Mauch (SG Wiesenau), Matthias Kreutzer (Karriereende) und Nico Fischer (Ziel unbekannt) bleibt die Mannschaft zusammen. Neu im Kader ist Angreifer Paul Seelisch, der 18-Jährige kommt von den eigenen A-Junioren. "Genau wie die anderen jungen Spieler wird er seine Einsatzzeiten bekommen", verspricht der Trainer.

Als Saisonziel peilt Andreas Schmidt einen einstelligen Tabellenplatz an. "Nicht abzusteigen ist für mich kein Ziel. Aber natürlich müssen wir schauen, wie die Mannschaft durch die Saison kommt. Wir haben wieder zwei Drittel Schichtarbeiter, daher wird es schwer, am Wochenende die selbe Mannschaft auf den Platz zu bringen. Dennoch versuchen wir, mehr Konstanz in unser Spiel zu bringen", gibt sich der Coach optimistisch.