Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Noch im Sommer könnten die Bauarbeiten am Słubicer Oderdeich wieder aufgenommen werden. Nach der Neuausschreibung des Großprojekts hat der polenweit tätige Baukonzern Budimex den Zuschlag bekommen. Noch im Juli solle der Vertrag unterzeichnet werden, so Anna Tarka, Pressesprecherin vom Investor, dem staatlichen Wasserwirtschaftsbetrieb "Wody Polskie". Seit einem Jahr stehen die Arbeiten still, nachdem man sich vom insolventen Stettiner Bauunternehmen Energopol trennen musste. Bis Ende 2022 soll für insgesamt 113 Millionen Złoty der bestehende Oderdeich mit Spundwänden verstärkt werden. Nördlich vom Stadtgebiet entsteht ein zweiter Deich, der vor dem Ortsteil Drzecin endet.