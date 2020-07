GZ

Mildenberg Ab sofort ist für die Besucher des Ziegeleiparks Mildenbeg die Ausstellung "Wendekinder II" in der Galerie Kugelmühle geöffnet. Martina Schellhorn von der Brandenburgischen Landeszentrale für Politische Bildung traf vor 16 Jahren zum ersten Mal die Wendekinder, interviewte Schüler und gestaltete ihre erste Ausstellung "Wendekinder – Ansichten von Jugendlichen aus dem Land Brandenburg". Dass es ausschließlich Jugendliche aus dem Osten sind und die Eltern aus dem Osten stammen war Zufall. Es hätten ja auch Zugezogene sein können, sagte Schellhorn nach der ersten Interviewrunde. Ihre Frage stellte sie an einer Gesamtschule in Kunow in der Prignitz, in Wittenberge am Gymnasium und in Potsdam an der Voltaire-Schule, verriet Schellhorn.

2015 gab es ein Wiedersehen mit den Jugendlichen. Wie sehr die Wendekinder die DDR-Geschichte, die sie nur aus Erzählungen von Eltern und Großeltern kennen, geprägt hat, was aus ihren Träumen geworden ist und wie sich ihre Ansichten gefestigt oder verändert haben – das alles verrät die Nachfolgeausstellung "Wendekinder II – Eine Fortsetzung" der Brandenburgischen Landeszentrale für Politische Bildung.

Auf jeweils drei Schautafeln hat Martina Schellhorn die zwölf Wendekinder porträtiert. Es ist eine Ausstellung, die die Besucher auf einer persönlichen Ebene berührt. Durch die beinahe lebensgroßen Halbporträts von Fotograf Jens Oellermamm und die persönlichen Geschichten, Wünsche und Entwicklungen aus den aktuellen Gesprächen mit den Wendekindern wird eine lebendige und zutiefst private Lebensgeschichte erzählt. Die Galerieausstellung wird durch ausgewählte Leihgaben der Sammlung "DDR Zeitreise Löwenberg" im Umformerwerk thematisch ergänzt. Die Ausstellung läuft bis zum Ende der Saison und ist für Besucher des Ziegeleiparks Mildenberg, die den Parkeintritt bezahlt haben, kostenfrei.

Der Ziegeleipark Mildenberg ist noch bis zum 31. Oktober geöffnet, Einlass ist täglich von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt in den Ziegeleipark inklusive einer Ziegeleibahn-Rundfahrt beträgt für Erwachsene acht Euro, Kinder von vier bis 14 Jahren zahlen vier Euro. Mehr im Internet auf www.ziegeleipark.de oder telfonisch 03307 310410.