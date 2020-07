Amy Walker

Berlin (MOZ) Das Gebäude ächzt und stöhnt. Es vibriert und grummelt, manchmal flüstert es. Dann schreit und rauscht es, der Körper warnt: Los, geh in Deckung! Dann ist es wieder still, zehn Sekunden lang ist wieder Nichts zu hören, und man erinnert sich: Das Gebäude kann doch gar nicht sprechen.

Die Halle am Berghain, Teil des ehemaligen Fernheizwerks am Ostbahnhof Berlin, ist imposant. Die Kesselhalle und der dazugehörige Keller stammt aus den 50er-Jahren, gebaut im Stil des Sozialistischen Klassizismus. Die 20 Meter hohen Säulen halten die Decke des zweistöckigen Riesen, dieses graue Industriegebäude aus Stahl und Beton kann und wird so schnell nichts erschüttern. Der Boden ist uneben, hier und da liegen Nägel und Kronkorken. Teilweise sind die Fliesen an den Wänden intakt, an anderer Stelle zerschmettert. Durch die großen Fenster schimmert Licht, doch sind sie abgedeckt, so dass nichts von der Außenwelt erkennbar ist. Nur das weiße Licht lässt wissen, dass es ein "Draußen" noch gibt. Über das Geländer kann man in den Keller hinabblicken, die Menschen dort unten wissen gar nicht, dass sie beobachtet werden.

Das sind die Gegebenheiten der Halle. Daraus haben zwei österreichische Künstler, Sam Auinger und Hannes Strobl – vereint als Duo tamtam – eine Klanginstallation gemacht, mit einem konkreten Ziel: Die Halle zum Instrument zu machen. Und zu was für einem! Viele der Lautsprecher sind überhaupt nicht zu sehen, es fühlt und hört sich an, als ob die Töne und Klänge aus den Wänden und Säulen herauskommen. Und auf gewisse Weise tun sie das auch: Der Schall prallt an den Flächen der Halle ab, die Schwingungen bewegen sich frei durch den Raum und erfinden sich neu. Der ganze Körper vibriert mit dem Raum.

Wenn Wände reden könnten

Die Installation macht das, was Kunst am Besten kann: Sie setzt Gefühle frei. Das, was zu hören ist, wirkt oft bedrohlich und gefährlich. Durch die Nischen, Säulen, Tunnel und Brücken in der Halle, und durch das Spiel von Licht und Schatten, ist es unmöglich, zu jederzeit alle anderen Besucher im Blick zu haben. Unangenehm.

Einer der "eleven songs" – also der elf Kompositionen, die speziell für diesen Raum konzipiert wurden – klingt wie ein Erdbeben, oder ein Zusammenbrechen der Mauern, der Körper reagiert automatisch: Schreck, gefolgt von dem Drang, sich schützend einzurollen. Wieder ein anderes reproduziert alltägliche Straßengeräusche, man erwischt sich selbst beim Zweifeln, ob das jetzt Einbildung ist: Höre ich Menschen da draußen, oder ist das Kunst?

Bei einem der Songs erklärt Hannes Strobl: "Es ist wie eine Glocke. Wenn man sich durch den Raum bewegt, schwingt es." Beim Stehenbleiben hören sich die Klänge ganz anders an als beim Bewegen durch den Raum. Die beiden Künstler haben "eleven songs" als Teil einer langjährigen Reihe von Klanginstallationen konzipiert, unter dem Titel "farben/raumfarben". Seit 2003 erstellen sie immer wieder solche Klanginstallationen, die genau auf einen Ort abgestimmt sind. Die Besonderheit der Halle am Berghain ist, dass die Musikschwingungen sich ganz unterschiedlich durch den Raum bewegen. Die Industriehalle mit den Kohleschütten, die von der Decke hängen, ist ein einziger Resonanzraum.

Passend zum Berghain ist die Installation von tamtam also ziemlich cool, und ausgesprochen clever. Die wahre Wirkung des 55-minütigen Werks erlebt man erst durch das Verlassen der Ausstellung. Draußen wieder angelangt fühlt man sich befreit: Das Gefühl von Gefangenschaft, die stickige Luft, die Dunkelheit, die Imposanz des alten Gebäudes, die Lautstärke der Klänge – der Angriff auf die Sinne ist wieder vorbei. Es war nur eine Simulation.