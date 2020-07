Sven Klamann

Bernau, Eberswalde (MOZ) An der Covid 19-Front im Landkreis ist die Lage unverändert. Dies teilt das Barnimer Gesundheitsamt mit. Am Mittwoch, 24 Uhr, gab es damit nach wie vor 434 positiv laborbestätigte Fälle. 401 Patienten sind genesen, 29 verstorben.

Von den vier akut mit dem Corona-Virus Infizierten leben drei in Bernau und einer in Eberswalde. Alles in allem 13 Barnimer befinden sich in Quarantäne, weil der Verdacht besteht, dass sie an Covid 19 erkrankt sind.