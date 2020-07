Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit 51 zu 49 Prozent ging die Präsidentenwahl am vergangenen Sonntag in Polen äußerst knapp aus. Sowohl für den wiedergewählten Andrzej Duda aus dem Lager der Regierungspartei PiS wie auch für den liberalen Warschauer Oberbürgermeister Rafał Trzaskow stimmten mehr als 10 Millionen Wähler.

Herr Wojciechowski, im Internet kursieren derzeit Aufrufe enttäuschter Trzaskowski-Wähler: Lasst uns doch Polen teilen! Steht es wirklich so schlimm?

Ja und Nein. Tatsächlich gibt es diese halb ernst gemeinten Aufrufe, Polen in eine südöstliche PiS-Hälfte und in eine pro-europäische Nordwest-Hälfte zu teilen. Doch niemand will das wirklich, denn das wäre ja eine Tragödie für das Land.

Aber man sollte solche Bemerkungen auch nicht einfach ignorieren. Viele Polen wollen ganz einfach nicht mit Menschen unter einem Dach leben, die absolut anders denken.

Wie kann man die beiden unterschiedlichen Arten des Denkens in Polen charakterisieren?

Ein Beispiel: Für europäisch eingestellte Menschen ist der in aller Öffentlichkeit und mit voller Überzeugung ausgesprochene Satz: "Wir Polen sind das beste Volk in Europa" beschämend. Jemand, der solche Sätze sagt, ist nicht fähig, in der internationalen Gemeinschaft zu leben.

Für die andere Seite ist das eine absolut akzeptable Aussage. Jemand, der etwas Kritisches über Polen sagt, gehört aus ihrer Sicht nicht zur polnischen Nation. Jarosław Kaczynski hat ja die Bürger in Polen der besseren und schlechteren Sorte eingeteilt.

Gibt es noch andere Beispiele?

Nehmen wir das Verhältnis zum Wald. Für die einen ist der Wald ganz traditionell ein Lieferant von Holz und Wildfleisch. Für die anderen dagegen ein Klimaretter und ein Biotop, das man schützen und achten muss.

Ähnliches gilt für das Bild von der Familie, die traditionell aus Mann, Frau und Kindern besteht. Eine Homo-Ehe ist für die PiS-Anhänger ein Verstoß gegen dieses Sakrileg, etwas ganz einfach Unbegreifliches.

Die PiS konserviert also Weltbilder von gestern?

Sagen wir so: Es stellt sich tatsächlich heraus, wie erzkonservativ viele Polen sind.

Wie kann eine Regierung ein Land regieren, in dem sie nur knapp über 50 Prozent Zustimmung hat?

Wir wissen aus der Geschichte, dass man ein Land mit noch viel weniger Zustimmung, dafür aber mit Einschüchterung regieren kann. Ich will aber überhaupt nicht unterstellen, dass die PiS zur Gewalt neigt. Im Gegenteil: Sie regiert seit viereinhalb Jahren und niemand wurde aus politischen Gründen ins Gefängnis gesteckt. Kein privater Fernsehsender und keine Zeitung wurden geschlossen. Selbst Richter, die gegen die vorherrschende Linie Urteile fällten, wurden nicht bestraft. Ich erkläre mir das so, dass in der langen Geschichte unserer Nation Polen relativ wenig Gewalt gegen andere Polen ausgeübt haben.

Aber die Lebensqualität leidet natürlich, wenn man etwa beim Sehen der Nachrichten im öffentlichen Fernsehen das Bedürfnis bekommt, sich zu erbrechen. Denn da werden Sachen auf eine Weise gesagt, die für einen kulturellen Menschen absolut abscheulich sind.

In den kommenden drei Jahren stehen keine Wahlen in Polen an. Kann die PiS jetzt durchregieren?

Ehrlich gesagt, wissen wir nicht, welche Pläne die PiS jetzt hat. Sie beschreibt ihre Politik ja als "Revolution der Würde" und tatsächlich geht es ihr in erster Linie um eine Hebung des Selbstwertgefühls der Polen. Man schießt einerseits im Wahlkampf gegen Deutschland und spricht von Reparationsforderungen für den Zweiten Weltkrieg, weiß aber andererseits genau, dass 40 Prozent der polnischen Wirtschaft von der deutschen Wirtschaft abhängen, und tut alles dafür, damit das reibungslos funktioniert.

Es sind sozusagen Pragmatiker, die sich im Bereich des Würdegefühls austoben. Ich nehme aber an, dass es zu Konflikten zwischen dem gemäßigten und dem radikaleren Teil der PiS kommen wird. Zumal durch Corona die schöne Zeit zu Ende ist, in der Polen von der wirtschaftlichen Konjunktur in Europa profitiert hat. Damit wird auch der Triumphalismus zu Ende gehen, mit dem sich die PiS alles Positive auf die eigenen Fahnen geschrieben hat.