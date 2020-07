Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Seit drei Monaten ist Dr. Ronald Seidel Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt. Drei Monate, in denen schon viel passiert ist. Der Einstieg war für den Experten positiv. "Ich durfte ein erfahrenes, stabiles und motiviertes Team übernehmen", so Dr. Seidel. Besonders hervorzuheben für ihn sei die gute interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Workshop in Rostock

Der Experte hat begonnen, Abläufe im Hinblick auf die Einführung neuer Nervenblockaden in Ergänzung etablierter Anästhesieverfahren zu optimieren und die Geräteausstattung anzupassen. Dazu gehört ein neues leistungsfähiges, aber auch anwenderfreundliches Ultraschallgerät. "Das erleichtert den Einstieg für das Team", betont Dr. Seidel.

Ein weiteres Themengebiet ist der Einfluss auf die Schmerztherapie. "Es geht nicht nur um die medikamentöse Therapie, sondern auch um Katheterverfahren als Standbein der Akutschmerztherapie", so Dr. Seidel mit Blick in Richtung Zukunft. "Bis 2025 steht für die Einführung der Qualifikation "Innerklinische Akut- und Notfallmedizin" relativ viel auf der Agenda, was erledigt und angeschoben werden muss", verrät Seidel. Aktuell bereitet er, neben seinem Dienst in der Klinik, als wissenschaftlicher Leiter einen Workshop Sonoanatomie an der Universität Rostock vor und arbeitet an der Veröffentlichung klinischer Studien. "Ich schreibe nach Dienstende sehr viel, da sorgt der Ausgleich in der Natur für einen freien Kopf", schwärmt Dr. Seidel von der Umgebung.

So hat er die Gegend kennengelernt und ist nicht nur mit dem Deich im Unteren Odertal per Du, sondern auch mit der Region rund um den Wolletzsee in Angermünde. Ein Stück Heimat – verlagert von Schwerin in die Uckermark.