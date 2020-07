Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die vorbereitenden Bauarbeiten für die Bodenplatte des Neubaus am "Waldhaus" der Stephanus-Stiftung in Bad Freienwalde sind in vollem Gange.

Zwischen dem alten Gebäude und der Frankfurter Straße entsteht ein Ersatzneubau für 30 Behinderte. Das Haus besteht aus drei quadratischen, miteinander verbundenen Baukörpern, die für jeweils eine Wohngruppe mit zehn Personen vorgesehen sind.

Die Stephanus-Stiftung investiert 4,5 Millionen Euro. Die Grundsteinlegung ist für den 6. August fest eingeplant.