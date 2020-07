Redaktion

Nauen (BRAWO) In der Luft liegt ein Duft aus frisch gebackenen Waffeln, Sonnencreme und Stadtbadwiese. In Sichtweite des Babybeckens hat seit Montag zum nunmehr elften Mal das Ferienlager des Vereins Mikado seine Tore geöffnet - mitsamt drei Dutzend kleiner und großer Zelte.

Die Zeltstadt bietet den jungen Feriengästen eigentlich alles, was man für einen erlebnisreichen Sommer benötigt. "Der Bedarf an Ferienangeboten, gerade nach der Zeit, in der Kinder und Jugendliche viel Zeit zu Hause verbracht haben, ist groß " weiß Anke Bienwald vom Nauener Verein Mikado. Rosita Lipinsky, Nauens Jugendkoordinatorin, war am Dienstag ebenfalls im Ferienlager anzutreffen. "Für die Kinder ist es gerade in diesem Jahr wichtig, dass das jährliche Feriencamp wie gewohnt im Nauener Stadtbad stattfinden kann. Ein großes Dankeschön geht dabei an die Organisatoren und Helfer vor Ort. Mit unserer Förderung konnten wir den Mikado e.V. aktiv unterstützen und somit einen Beitrag zur Durchführbarkeit leisten. Darüber bin ich sehr froh", sagt die Jugendkoordinatorin.

Hoch im Kurs liegen bei den Kindern indes Schwimmen und die vielen Bastelmöglichkeiten. "Wir haben schon Körbe geflochten oder Armbänder selber gemacht", schwärmt die elfjährige Janina. "Ich habe heute das Bronze-Schwimmabzeichen gemacht", verkündet der elfjährige Connor stolz, der gemeinsam mit weiteren zehn Kindern die Nähe des Schwimmbeckens nutzte, um das begehrte Schwimmabzeichen zu machen.

Damit nachts den Kindern nichts passiert, hält ein Erwachsener Nachtwache und passt auf, dass niemand ins Wasser plumpst. Schnell findet man im Ferienlager Freunde oder trifft Bekannte aus der Schule wieder. Viele von den Kindern waren in den Vorjahren bereits dabei – Stammgäste also.

Schon seit 20 Jahren bietet Mikado e.V. Ferienlager und Ferienfahrten für und mit Kindern und Familien an. Vom 13. bis 24. Juli werden insgesamt rund 100 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren – 50 pro Woche – ein paar schöne und erlebnisreiche Sommertage verbringen können. "Auf dem Stadtbad-Gelände wurde zudem ein extra Sanitärtrakt für die Kinder geschaffen, damit die Hygieneregeln eingehalten werden können", erläutert Anke Bienwald.

Ehrenamtliche Helfer können während des Ferienlagers ihre Qualifizierung für den Erwerb der JugendleiterInnen-Card (Juleica) absolvieren. Hier lernt man, wie eine "Gruppe tickt".

Das Ferienlager ist inzwischen zu einer festen Größe für Nauens Freizeitangebote geworden. Dabei freut sich Anke Bienwald über die zahlreichen Formen von Unterstützung, die der Verein erfährt: "Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die unser Ferienlager seit vielen Jahren so vielfältig unterstützen. Erst mit diesem Engagement werden den Kindern und Jugendlichen wunderschöne Ferienwochen ermöglicht", lobt sie.

Übrigens: Sollte nachts tatsächlich ein Gewitter aufziehen, haben die kleinen Camper die Möglichkeit, die nahe gelegene Sporthalle des Nauener Leonardo-da-Vinci-Campus aufzusuchen. Sicher ist sicher. "Außer Schnee hatten wir in den vergangenen zehn Jahren schon alles – auch eine Woche lang Dauerregen", lacht Anke Bienwald. "Da hatten die erwachsenen Helfer alle Mühe, die Wiese begehbar zu halten. Den Kindern ist das Wetter letztlich egal – sie haben immer ihren Spaß."