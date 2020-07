Blau, rot und gelb – neue Lampen hängen im Barbereich. In der Küche können sich Jugendliche und Mitarbeiter Tee und Kaffee kochen. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Licht, endlich mehr Licht im Atrium", sagt Dennis Adam ganz begeistert. Seit zwei Jahren leitet der Sozialpädagoge den Jugendklub "Chillerstreet" der Flexiblen Jugendarbeit in Neuberesinchen.

Nun steht er im im lichtdurchfluteten Hauptraum der ehemaligen Diskothek – dank neuer Fenster und Lichtanlagen. "Die alten Fenster und das Dach waren undicht, es regnete immer wieder rein", sagt Sabine Wunderlich vom städtischen Immobilienmanagement, die sich den Fortschritt bei den Renovierungsarbeiten anschaut.

Das zu DDR-Zeiten im Stadtteil Neuberesinchen als Standardbau in Plattenbauweise errichtete Gebäude sei in die Jahre gekommen und bedurfte aufgrund der Abnutzungserscheinungen dringend einer kompletten Sanierung, erläutert Wunderlich. Insbesondere war die Gebäudehülle, welche seit Errichtung des Baus nicht mehr verändert wurde, durch die Dauer der Nutzung und witterungsbedingter Einflüsse stark beschädigt und sanierungsbedürftig. Das kaputte Dach und die undichten Fenster führten nicht nur zu Feuchteschäden, sondern verschlechterten die ohnehin schon mäßige Energiebilanz noch weiter. Es wurde ein Wärmedämmverbundsystem angebracht, Fenster mit Isolierverglasung eingebaut und eine neue Bedachung mit Dämmung aufgebracht, so Wunderlich.

Die durch Umbauten und Reparaturen als "Mischinstallation" vorhandene Elektrik soll ebenso komplett erneuert werden. "Auch die Lampen über dem Tresen sind neu", sagt Adam und weist auf die farbigen Leuchten hin. Die riesige Lüftungsanlage, die unterhalb der Decke mit ihren meterlangen Lüftungsschächten "einem halben Kraftwerk glich", wurde abmontiert. Das Relikt aus vergangenen Disko-Zeiten wurde schon lange nicht mehr benötigt. Das Ergebnis: mehr Raum, mehr Licht sowie eine freundlichere Atmosphäre, findet der Sozialpädagoge.

War die Sanitärinstallation "in einem bedauerlichen Zustand", wurden nun nicht nur neue Toiletten und Waschbecken eingebaut – auch Rollstuhl- und Rollatorenfahrer können jetzt das behindertengerechte WC nutzen. "Denn wir werden auch wieder Spielenachmittage mit dem Seniorenheim veranstalten", sagt Adam. Im Zuge der Renovierung wurden zusätzlich ein neuer Trinkwasseranschluss installiert und neue Heizkörper, die auf die bereits beauftragte Fernwärmestation abgestimmt sind.

Die Innenwände und Decken wurden allesamt mit schalldämmenden Platten ausgestattet und frisch angestrichen. "Bei der Gestaltung der Räume hatten die Mitarbeiter des Jugendclubs ein Mitspracherecht", berichtet Wunderlich. Sie würden sich nun über ein modernes Gebäude für die Jugendarbeit freuen. Das kann Adam nur bestätigen. Das Jugenklub-Logo wird demnächst noch über dem Eingang wieder angebracht werden. "Und wir planen eine Außenwand von Streetart-Künstlern besprühen zu lassen", sagt er.

516 000 Euro Kosten

Die Gesamtkosten der Sanierung liegen bei zirka 516 000 Euro und wurden vom Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" gefördert. In vier Wochen, zum Schuljahresbeginn, sollen die Sanierungsarbeiten fertig sein. "Viele der Kinder haben richtig Sehnsucht nach uns, die Schließzeit durch die Coronakrise war hart", erzählt der Sozialpädagoge. Kein Wunder, einige hat er seit Ende Februar nicht mehr gesehen. Mal sehen, wer alles nach der Wiedereröffnung vorbeischaue, so Adam. Denn, wie beim äußeren Wandel, werde es auch einen inneren, bei den jungen Gästen geben. Ältere Jugendliche würden sich andere Orte zum Treffen suchen, Jüngere kommen nach.

Zehn Jahre alt müssen Besucher sein, wenn sie den Jugendklub besuchen wollen – um beispielsweise den neu bezogenen Billardtisch auszuprobieren.