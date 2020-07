Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Mehr Deutschstunden in Słubicer Schulen, mehr Polnisch-AGs in Frankfurter Schulen, mehr Austausch zwischen Schülern und Lehrenden aus beiden Städten – das ist die Essenz des mit knapp 700 000 Euro zu 85 Prozent aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung geförderten Projekts "Nachbarsprache".

Begonnen hat es eigentlich schon am 1. Januar, aber erst vergangene Woche wurden in Słubice feierlich die Verträge unterzeichnet: von den Stadtoberhäuptern Mariusz Olejniczak und René Wilke und von Alfred Roos, dem Geschäftsführer der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA). Vom Rang des Vorhabens zeugte der hohe Besuch: die beiden Chefs der Euroregionen Toralf Schiwietz und Krzysztof Szydłak waren ebenso zugegen wie ein Vertreter der Wojewodschaftsspitze.

In Słubice ist das Nachbarsprache-Projekt schon seit längerer Zeit in aller Munde. Lokale Medien berichteten und allerseits wurde es wohlwollend in der Stadtpolitik und -öffentlichkeit kommentiert – auch von Leuten, die dem Doppelstadtgedanken skeptisch gegenüber stehen.

Einerseits sicherlich, weil die Gemeinde Słubice hier der federführende Leadpartner ist – an dem die Słubicer Mitarbeiterinnen des gemeinsamen Kooperationszentrums fünf Jahre hingearbeitet haben. Sicherlich aber auch, weil dem Deutschlernen und dem Implementieren von Deutschunterricht in den Schulen nach wie vor eine höhere Notwendigkeit eingeräumt wird als in Frankfurt der polnischen Sprache. Diese Seitenverschiedenheit ist im Projekts klar erkennbar: In Słubice werden ab September an den fünf öffentlichen Grundschulen die rund 400 Schüler der 5. und 6. Klassen zwei Stunden Deutschunterricht fest im Stundenplan haben – als zweite Fremdsprache neben Englisch. Wenn der Förderzeitraum im Juni 2022 abläuft, wolle man, so Bürgermeister Olejniczak, "prüfen, ob Interesse besteht, Deutsch als zweite verpflichtende Fremdsprache im Lehrplan an unseren Schulen zu verankern." Das kann die Gemeinde über das Bildungskuratorium in Gorzów ermöglichen.

In Frankfurt hingegen starteten im Frühjahr 18 Polnisch-Arbeitsgemeinschaften, die rund 300 Schüler an Grund- und weiterführenden Schulen außerhalb des regulären Unterrichts freiwillig besuchen können. Wegen Corona fand das meiste bisher virtuell statt – und passenderweise gehört der Aufbau eines E-Learning-Systems, zu dem am Ende alle beteiligten Lehrer und Schüler in beiden Städten Zugang haben sollen, zum Gesamtpaket dazu. Milena Manns, Dezernentin für Bildung im Frankfurter Rathaus, sieht keinen Makel darin, dass Polnisch lernen, anders als Deutsch in Słubice, nur freiwillig ist. "Was man freiwillig macht, tut man oft mit mehr Freude. Es geht darum, Polnisch spielerisch und durch Begegnung zu lernen, nicht um Vokabeln pauken in 45-Minuten-Takt. So kann man bei Schülern Lust wecken, Polnisch vielleicht später auch als Fremdsprache zu wählen", sagt Manns.

Lehrer bilden sich weiter

Das von der RAA inhaltlich begleitete Nachbarsprache-Projekt sieht die Dezernentin daher als Baustein einer breiteren Polnisch-Offensive in Frankfurts Schulen. So wird ab diesem Schuljahr in der Astrid-Lindgren- und der Booßener Grundschule Polnisch ab der ersten Klasse unterrichtet.

Nachbarsprache oder Begegnungssprache – im Unterschied zum klassischen Fremdsprachenkonzept bedeutet das, dass Treffen und gemeinsame Ausflüge der Lerngruppen fester Bestandteil sind, aber dass auch die Lehrenden sich kennenlernen und gemeinsam weiterbilden. Denn das Erlernen der Nachbarsprache solle auch methodisch innovativ sein, so Joanna Pyrgiel, Autorin des Projekts vom Kooperationszentrum.