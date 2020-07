Matthias Henke

Gransee (MOZ) Auch die Verantwortlichen im Amt Gransee und Gemeinden müssen sich angesichts sinkender Steuereinnahmen infolge der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf lokale Unternehmen über die weiteren finanziellen Möglichkeiten der Kommune Gedanken machen. Doch es gibt aktuell eine ganze Reihe Projekte, die bereits ausfinanziert, fertig geplant und auch schon begonnen wurden. Nicht zuletzt flossen Fördermittel.

So herrscht zwei Wochen nach der Grundsteinlegung einige Betriebsamkeit auf der Baustelle der Gesundheitszentrums an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Der eigens für die Arbeiten auf dem Grundstück Nummer 31 errichtete Kran dominiert das Bild in der Granseer Innenstadt. Unterdessen gehen auch hinter den Kulissen die Arbeiten weiter, um das Projekt – Kostenpunkt 4,1 Millionen Euro, davon 1,47 Millionen Euro Eigenmittel – erfolgreich abschließen zu können. Weitere Bauleistungen für das Gesundheitszentrum wurden ausgeschrieben. Das betrifft den Einbau von Fenstern, Türen und Sonnenschutz, den Trockenbau sowie Maler-, Lackier- und auch Putzarbeiten an der Fassade des künftigen Gesundheitszentrums. Entsprechende Fachfirmen haben noch bis Ende Juli Zeit, sich um die Aufträge zu bewerben.

Neubau aus Holz

Weiter gediehen sind indes die Arbeiten für den Um- beziehungsweise Anbau an der Kita "Zwergenland" an der Straße des Friedens, für den Anfang März der Baustart erfolgte. Die Neubauten, die auf der Freifläche neben der Kita und angrenzend an die Straße entstehen, werden eingeschossig in Holzbauweise hochgezogen und sind nicht mehr zu übersehen. Offen war zuletzt noch, wer sich um Fliesen und Bodenbelag beim Kitaumbau kümmert. Das wird sich nach dem 20. August zeigen, wenn entsprechende Angebote gesichtet werden. Noch im Juli sollte mit den Estricharbeiten begonnen werden. Die Kita "Zwergenland" hatte bislang eine Kapazität von 89 Kindern, nach Fertigstellung von Um- und Anbau können hier insgesamt 130 Kinder in einem modernen Gebäude betreut werden. Vorübergehend ist die Einrichtung in der alten Schule am Kloster untergebracht.

Mitte 2021 fertig

In Sachen des Dorfgemeinschaftshaus im Sonnenberger Ortsteil Baumgarten schreiten die Ausschreibungen ebenfalls sukzessive voran. Aktuell sind noch jene für Trockenbau und Elektroarbeiten aktuell. Für das Projekt musste im Mai an der Heidestraße die frühere Feuerwehrfahrzeughalle weichen, die vermutlich in den 1970er-Jahren errichtet wurde. Da es inzwischen schon etliche Jahre keine Feuerwehr mehr im Ort gab, diente das rund 60 Quadratmeter große Gebäude zuletzt nur noch als Unterstellmöglichkeit. Das Baumgartener Gemeindehaus soll dann eine Grundfläche von rund 140 Quadratmetern haben. Kostenpunkt: 450 000 Euro. Im Juni kommenden Jahres will man fertig sein.

Wegebau für den Brandschutz

Zu guter Letzt wird sich im Granseer Stadtwald etwas tun. Anfang dieses Jahres wurden dort Waldwege instandgesetzt. Nun soll im September beziehungsweise Oktober ein zweiter Bauabschnitt folgen. Auf einer Länge von knapp 1,8 Kilometer werden Wege mit einer Tragschicht aus Betonrecycling und einer Decke aus Natursteinbruch versehen. Dies geschieht nicht zuletzt aus Gründen des Brandschutzes. Die Kameraden sollen mögliche Brandorte ohne Probleme erreichen können.