Friedhelm Brennecke

Schmachtenhagen (MOZ) Da war die Freude riesengroß. Zwei nigelnagelneue Bollerwagen konnten die Kinder der Kita "Bäkestrolche" in Schmachtenhagen am Donnerstag entgegennehmen. Hendrik Hess, Referent für Kommunalmanagement bei der Edis, überbrachte die beiden robusten "Transporter". "Das ist ein sehr willkommenes Geschenk. Denn unsere alten Bollerwagen sind inzwischen in die Jahre gekommen und nicht mehr sicher einsatzfähig", sagt Kita-Leiterin Anne Kühne. Mit dem Lied der "Bäkestrolche" bedankten sich die begeisterten Kinder beim Spender für die Geschenke mit acht Rädern.

"Wir leisten als einer der größten Arbeitgeber in Brandenburg gern einen Beitrag und zeigen soziales Engagement in den Gemeinden unseres großen Netzgebietes", sagt Hendrik Hess. Ortsvorsteherin Katrin Kittel (FWO) hatte den Schmachtenhagener Wunsch an Hess herangetragen. Der Heimatverein Schmachtenhagen, dessen Vorsitzende Katrin Kittel ebenfalls ist, konnte vor zwei Jahren schon mal von der Unterstützung der Edis profitieren. "Deswegen habe ich jetzt wieder nachgefragt, ob uns die Edis dieses Mal eventuell einen Wunsch der Kita erfüllen kann. Und sie konnte", bedankt sich Katrin Kittel.

Die Ortsvorsteherin freut sich mit der Kita über die beiden rollenden Geschenke. Die sollen den Kindern und Erzieherinnen Ausflüge in den Ort und in die Natur des angrenzenden Waldes erleichtern. Und damit sich alle schon mal an die Bollerwagen gewöhnen, haben die Kinder die beiden Gefährte auf dem Hof gleich mal ausgiebig getestet. Jetzt müssen nur noch die bunten Aufkleber angebracht werden, die die Wagen als solche der "Bäkestrolche" ausweisen.