Einbruch am Vormittag

René Wernitz

Rathenow/Steckelsdorf (MOZ) Der Bewohner eines Einfamilienhauses im Rathenower Ortsteil Steckelsdorf kehrte am Donnerstagvormittag in sein Haus zurück und überraschte in diesem zwei Einbrecher. Der Mann und die Frau flüchteten zu Fuß.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei – auch mit dem Einsatz eines Polizeihubschraubers – führten jedoch nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Das Haus wurde von den Einbrechern durchwühlt.