Silvia Passow

Falkensee Künstler dürfte die Corona-Pandemie mit am schwersten getroffen haben. Auf seiner Tour durch den Landkreis erkundigte sich Landrat Roger Lewandowski am Mittwoch bei Annette Schneeweiß in deren Galerie Schneeweiß, wie sie die Krise erlebte und durchlebte.

"Wir wurschteln weiter", sagt Schneeweiß und damit dürfte manchem Freund der beliebten Galerie zwischen Stadthalle und Bahnhof ein Stein vom Herzen fallen. Denn auch in der Galerie mussten Veranstaltungen gestrichen oder verschoben werden. Ein Grund für die Beliebtheit der Galerie liegt sicherlich im Konzept. Hier können Künstler ihre Werke ausstellen, doch man läuft nicht nur an streng geordneten Regalen vorbei. Präsentiert werden die Werke in anheimelnder Atmosphäre und wer eigene Ideen hat, kann sie hier ausleben.

Nach dem Motto: "Aus Schneeweiß wird bunt" kann Porzellan bemalt werden. Dazu werden Porzellanmalkurse angeboten. Letztere hatten Corona-Pause, doch die Rohlinge abholen und bemalen, das ging auch während der Zeit des Stillstandes. Die Porzellanstücke konnten telefonisch bestellt werden und wurden, nebst Farben, an den Zaun gehängt. Dort wurde die Heimarbeit abgeholt und die bemalten Stücke wieder an den Zaun gehängt. Dann mussten sie schließlich noch gebrannt werden.

Großer Beliebtheit erfreut sich auch das Porzellanbemalen mit an Demenz erkrankten Menschen. Das kann jetzt wieder stattfinden, sagt Schneeweiß. Das Gesundheitsamt hat seine Zustimmung erteilt. Dreimal wöchentlich können hier Demenz-Kranke im Rahmen der Alltagsunterstützenden Maßnahmen künstlerisch tätig werden. Informationen hierzu können in der Galerie eingeholt werden.

Noch bis zum 20. August läuft die Ausstellung mit gemalten Werken von Karin Viesel und Grafiken von Thomas van der Linde. Wie hungrig viele Menschen nach Kultur sind, wurde bei der Eröffnung der ebenfalls noch zu sehenden Ausstellung "Alles für die Katz" sichtbar, erzählt Schneeweiß. Der Schauspieler Heiner Hardt hatte Katzengedichte vorgetragen und die Besucher konnten nicht genug davon bekommen, erzählt Schneeweiß weiter. Da Hardt versiert ist im Vortragen von Gedichten, wenn er Ringelnatz rezitiert bleibt kein Auge trocken, konnte es reichlich Zugaben geben.

Auch Bürgermeister Heiko Müller (SPD) spricht von schweren Zeiten für die Künstler. Während an anderen Stellen Dinge nachgeholt werden, können die Künstler nicht damit rechnen, dass sie die verlorenen Einnahmen wieder hereinbekommen. Landrat und Bürgermeister geben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass unvorsichtige Menschen nicht die gefürchtete zweite Pandemie-Welle auslösen oder begünstigen. Dass die Menschen den Kulturangeboten entgegenfiebern, sei für Künstler natürlich erst einmal gut. Aber mit Sicherheitsabstand oder Gesichtsmaske, sagt Schneeweiß, in deren Galerie natürlich wie überall die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln gelten.