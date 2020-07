Kliniken in Rathenow und Nauen

René Wernitz

Rathenow/Nauen (MOZ) Das Brandenburger Gesundheitsministerium hat wegen des anhaltend niedrigen Aufkommens von Corona-Fällen im Land eine weitere Lockerung der Besuchsregelungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen freigegeben. Besuche sind aber weiter nicht in der Weise möglich wie vor der Pandemie.

Etwa an den Standorten der Havelland-Kliniken, Rathenow und Nauen, müssen Besuche grundsätzlich vorab telefonisch auf den jeweiligen Stationen angemeldet werden. Denn die Anzahl der Besucher und die Dauer der Besuchszeiten müssen aufeinander abgestimmt werden. Es gelten nach wie vor die Abstands- und Hygieneregeln. Um im Fall der Fälle Kontaktketten ermitteln zu können, müssen Besucher persönliche Angaben tätigen. Es wird nur jenen Besuchern Zutritt gewährt, die keine Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen. Wer also Schnupfen, Husten, Halsschmerzen etc. hat, muss draußen bleiben.

Ab Samstag, 18. Juli, können in Rathenow und Nauen Schwerstkranke nach ärztlicher Genehmigung besucht werden. Besuch können ferner erhalten: Patienten, die als Notfall in den Kliniken aufgenommen werden, sofern sie nach einem COVID-19-Test einen negativen Befund erhalten und keine klinischen Symptome für COVID-19 aufweisen, Patienten der Psychiatrie und Patienten mit einer Liegedauer von mehr als fünf Tagen.

Die Besuche können täglich bis 18.30 Uhr erfolgen, wobei sowohl Besucher als auch Patienten Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, der mitzubringen ist. Schwangere können weiterhin zur Entbindung von ihren Lebenspartnern bzw. Lebenspartnerinnen begleitet werden.

In den Seniorenpflegezentren Fontanepark und Stadtforst (beide Rathenow), Premnitz, Nauen und in der Solitären Kurzzeitpflege (WPZ) dürfen Bewohner nun ohne Personenbegrenzung Besuch erhalten. Zeitpunkt und Dauer müssen einen Tag zuvor telefonisch beim Verantwortlichen des zuständigen Wohnbereichs angemeldet werden. Besucher und Bewohner müssen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, den das Pflegeheim stellt.