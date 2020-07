Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In Neuruppin gibt es einen ganz neuen Blick auf den Ruppiner See: Zwischen der Fontanetherme und der Seetorresidenz ist am Freitag der zweite Bauabschnitt des Uferwanderweges freigegeben worden, von dem Passanten nun vom Seedamm über die Lanke bis zum Sonnenufer blicken können. "Damit besteht vom Seedamm bis zum Fehrbelliner Tor nahezu komplett die Möglichkeit, am See entlang zu gehen", freute sich Baudezernent Arne Krohn. Zudem wird damit das dort neu entstehende Wohngebiet aufgewertet. "Das ist nicht nur eine 1A-Lage in Neuruppin, sondern in ganz Brandenburg", so Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin). Die Kosten für die 373 Meter Weg, der zwei Monate früher als geplant fertig wurde, belaufen sich auf rund 1,6 Millionen Euro. Darin enthalten sind rund 730 000 Euro Fördermittel von der EU sowie Anliegerbeiträge, aber auch die Kosten für die Altlastensanierung des Abschnitts, der bis auf das ehemalige Feuerlöschgerätewerk reichte, so Golde. Außerdem ist der Weg im Bereich der Seetorresidenz so gebaut worden, dass auf diesem auch Autos fahren können, wenn Boote zum Slippen zum Hafen gebracht werden. Vorgesehen ist dort auch ein Fläche für eine kleine Event-Location oder ein Bistro sowie Platz für eine Bootstankstelle, für die es aber noch keine Genehmigung und keine Betreiber gibt.

Die Bautätigkeit am Uferwanderweg macht damit erst einmal Pause. "In den nächsten drei Jahren ist nichts geplant", so Krohn. Die Erweiterung wäre am Sonnenufer oder über den Seedamm hinaus in Richtung Stadtpark möglich. Letzterer wäre laut Krohn der wichtigere Abschnitt. Allerdings müsste für die direkte Verbindung die Bahntrasse gequert werden, die darf die Stadt ohne Genehmigung der Bahn aber nicht anrühren.