Bad Belzig In der zurückliegenden Zeit wurden an verschiedenen Orten in Bad Belzig immer wieder Schmierereien angezeigt, die zu einem erheblichen Schaden führten.

Zuletzt haben die Täter im Julidie Glasscheiben von Bushaltestellen am Busbahnhof in der Brandenburger Straße und der Niemegker Straße, sowie eine Informationstafel am Busbahnhof beschmiert.Auffällig hierbei war, dass in fünf Fällen die Zahlenfolge "806" verwendet wurde.

Die Kriminalpolizei sucht nun Bürger, die Hinweise auf die Person geben können, die die Schmierereien verursacht haben: Wer kennt jemanden, der diese Zahlenfolge verwendet oder einen besonderen Bezug zu dieser Zahlenfolge hat. Haben Sie Kenntnis über eine Person, die diese Zahlenfolge benutzt, oder auf seinen persönlichen Gegenständen hat?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03381 560-0 bei Polizeiinspektion Brandenburg oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.