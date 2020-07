MOZ

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, machte ein Unbekannter Kunde in der Aldi-Filiale in Eggersdorf, Am Fuchsbau 4, schroff auf sich aufmerksam. Er drängelte sich an der Kasse an wartenden Kunden vorbei und bepöbelte sie. Als er durch eine Mitarbeiterin des Ladens verwiesen werden sollte, eskalierte die Situation und er besprühte die Mitarbeiterin mit Reizgas. Anschließend flüchtete der Mann auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Weitere Personen wurden von dem Reizgas nicht getroffen.

Gegen den unbekannten Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise zu seiner Identität. Personenbeschreibung: ca. 35 Jahre, 165 cm groß, dunkles T-Shirt mit weißer Aufschrift, blaue Mundschutzmaske

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Märkisch-Oderland in Strausberg, Tel: 03341 3300 entgegen.